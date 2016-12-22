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Агент «Новичок»: что известно об отравившем Скрипалей веществе
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Агент «Новичок»: что известно об отравившем Скрипалей веществе
Отравление Скрипалей, 10:24
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Агент «Новичок»: что известно об отравившем Скрипалей веществе
Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По данным Лондона, он и его дочь пострадали от разработанного в СССР вещества. Что известно о «Новичке» — в обзоре РБК

Чем отравили Скрипалей

  • В начале марта 2018 года Express, The Telegraph и The Guadian со ссылкой на собственные источники сообщили, что найденные 4 марта без сознания в парке в Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли быть отравлены фентанилом (синтетический аналог героина и морфина, использовавшийся при штурме захваченного террористами театрального центра на Дубровке).
  • Впоследствии эту версию поддержал врач-нарколог из Московского научно-практического центра наркологии депздрава Москвы Сергей Полятыкин. Он заявил, что, по его мнению, случившееся со Скрипалями могло произойти «не по вине спецслужб, а по вполне бытовым причинам». «Нелегальные торговцы наркотиками во всех странах» пытаются подсунуть дешевые синтетические наркотики вместо героина или кокаина, утверждал он.
  • Однако 12 марта о том, что отравившим Скрипалей веществом был именно «Новичок», заявила британский премьер-министр Тереза Мэй. В определении его состава, как указала политик, участвовали «ведущие мировые эксперты из Оборонной научно-технической лаборатории» (агентство при Минобороны Британии).
  • 3 апреля эту версию подтвердили эксперты британской военной лаборатории в Портон-Дауне. Однако страну происхождения вещества, которым были отравлены Скрипали, эксперты назвать затруднились. ​Перед лабораторией такой задачи не стояло, отмечал глава британской химической лаборатории Гари Эйткенхед.

Что такое «Новичок»

  • «Новичок» относится к фосфорорганическим боевым отравляющим веществам (БОВ) нервно-паралитического действия, являющимся химическим оружием третьего поколения.
  • Разработка подобных токсинов, как указывается в материалах организации «Международный социально-экологический союз», проводилась в СССР в 1973–1976 годах, их испытания завершились в 1991–1992 годах.
  • Впервые формулу «Новичка» в 2008 году раскрыл химик Вил Мирзаянов, который вместе с технологами, токсикологами и биохимиками являлся участником советской программы по созданию БОВ и имел доступ к разработкам химического оружия в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Мирзаянов в 1990-х годах переехал в США.
  • По данным Мирзаянова, разработка «Новичка» в СССР велась в рамках программы «Фолиант», участники которой занимались поиском аналогов разработанного в США химического оружия VX. Изначально полученные советскими специалистами разработки получили обозначение К-84, впоследствии — А-230. В целом это семейство состоит из более чем ста похожих соединений​. Наиболее перспективным для военного применения, по данным Международного социально-экологического союза, оказался вариант А-232 (именно он затем получил название «Новичок»). По информации Мирзаянова, он в несколько раз сильнее VX.
  • После первого зафиксированного в СССР случая отравления этим агентом (в мае 1987 года при проведении испытаний А-232 отравился советский химик Андрей Железняков), согласно мемуарам Мирзаянова, это вещество было принято на вооружение Советской армии. «Новичок», по его данным, также успешно прошел испытания на полигоне в Нукусе в 1989 году, хотя об этом прежде нигде не сообщалось. В марте то, что официально «Новичок» никогда не стоял на вооружении сил СССР и России, подтвердил бывший инспектор ООН по Ираку Антон Уткин.

Где взяли «Новичок»

  • По данным британской разведки, задействованный в инциденте в Солсбери «Новичок» был произведен на военной исследовательской базе в закрытом городе Шиханы в Саратовской области, сообщила 6 апреля британская газета The Times. В тот же день Мирзаянов рассказал РБК, что отравляющее вещество создавалось по заказу Минобороны, а испытывали его на полигоне научно-исследовательского института военного ведомства. По данным Мирзаянова, в реакциях, участвующих в синтезе «Новичка», были задействованы фосфорорганические соединения, которые могли быть изготовлены на химических заводах по производству пестицидов или химических удобрений.
  • О том, что в именно лаборатории в Шиханах разрабатывали «Новичок», в интервью «РИА Новости» рассказывал один из ее создателей, доктор химических наук, профессор Леонид Ринк. В Шиханах, согласно материалам на сайте НИИ, до сих пор находится филиал ГосНИИОХТ, в котором велась работа по созданию этого вещества.
  • Еще одну версию происхождения «Новичка» 7 марта, через несколько дней после инцидента, высказали неназванные источники газеты The Sun. По их данным, одна из немногих лабораторий в России, где можно было бы сделать «Новичок», расположена в московском районе Ясенево. Там же, как подчеркивало издание, располагается штаб-квартира Службы внешней разведки России.
  • По данным собеседников британских изданий, нервно-паралитическое вещество было перевезено в Солсбери именно из России. Так, 16 марта источники газеты The Telegraph в местных спецслужбах рассказали о версии, согласно которой «Новичок» из Москвы могла в чемодане привезти сама дочь Скрипаля Юлия. Позже собеседники телеканала ABC предположили, что отравляющее вещество могло находиться в вентиляционной системе автомобиля экс-сотрудника ГРУ. Также в марте появлялись версии о том, что Скрипали могли отравиться на кладбище, которое они посещали в день инцидента, или в кафе. The Sun в начале апреля, ссылаясь на источник, сообщила, что «Новичок» мог содержаться в вещах, которые привезла знакомая Юлии Скрипаль. Она, в частности, привезла в Великобританию пачку гречневой крупы. Официальных подтверждений все эти версии не нашли. Позже их также опроверг Ринк, заметив, что в случае, если отравившее Скрипалей вещество было действительно «Новичком», эффект наступил бы моментально.
  • 28 марта Скотленд-Ярд официально заявил, что, по предварительным данным, впервые под воздействие нервно-паралитического вещества Сергей и Юлия Скрипаль попали у себя дома. «Специалисты выявили самую высокую концентрацию агента на данный момент на входной двери», — утверждали полицейские.
  • 17 марта о том, что «Новичок» в принципе никогда не разрабатывался ни в СССР, ни в России, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. «Запад просто пытается всех оболванить и увести взгляд от того, что они творили сами на территории Сирии и Ирака», — утверждала она.
  • «Ахинеей» роль Москвы в отравлении Скрипалей позже счел и Ринк. «Для любого государства, где есть оружие массового поражения, для Великобритании, Штатов, Китая и всех развитых стран, где есть хоть какая-то химия, создать такое оружие — ноль проблем», — утверждал ученый, подчеркивая, что отравить бывшего полковника ГРУ «запросто могли сами британцы».

Случаи отравления «Новичком»

  • Первое отравление веществом А-232 было зафиксировано в мае 1987 года. Ему подвергся советский инженер-химик Андрей Железняков, который проводил испытания с «Новичком-5» в лаборатории ГосНИИОХТ. Согласно мемуарам Мирзаянова, во время испытаний небольшое количество активного вещества попало в воздух. После этого у Железнякова сразу же появились головокружение, сыпь, шум в ушах и галлюцинации. Затем химик потерял сознание. В себя он пришел только спустя 10 дней, но, несмотря на лечение, инженер начал терять способность ходить. В результате отравления у него начало развиваться хроническое ослабление рук, гепатит с последующим циррозом, эпилепсия и депрессия. В 1993 году Железняков скончался.
  • 23 марта о том, что «Новичок» был задействован при убийстве в 1995 году в офисе Росбизнесбанка в Москве банкира Ивана Кивелиди и его секретаря Зары Исмаиловой, со ссылкой на материалы соответствующего дела написала «Новая газета». Их смерть наступила из-за контакта с телефонной трубкой, которая была обработана отравляющим веществом. Яд, согласно имеющейся у издания информации, преступникам продал человек, участвовавший в разработке «Новичка». Эти данные The Bell позже подтвердил один из ученых, работавших в ГосНИИОХТ над веществом, — Владимир Углев. Дочь фигурировавшего в деле Кивелиди Леонида Ринка причастность своего отца к продаже «Новичка» преступникам отвергла.​ 6 апреля Ринк в интервью The Bell заявил, что в материалах по делу Кивелиди «указана формула малотоксичного вещества». Он также сказал, что в 1990-х передавал бандитам препараты под наблюдением спецслужб, по его словам, это были «контрольные закупки». Злоумышленникам, сказал Ринк, он передавал субстанцию, вызывающую «внутреннее кровотечение у грызунов».
  • Сержант полиции Великобритании Ник Бейли, первым попавший на место, где были найдены в бессознательном состоянии Скрипали, был впоследствии госпитализирован с признаками отравления. Его выписали 22 марта.
Авторы: Евгения Маляренко, Андрей Гатинский.
Теги: Россия-Великобритания , Сергей Скрипаль
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