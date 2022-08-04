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Война санкций ,  
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Глава МИД Эстонии предложил запретить выдавать россиянам визы ЕС

Глава МИД Эстонии предложил включить в новые санкции ЕС запрет на выдачу виз россиянам
Глава МИД Эстонии считает, что запрет на въезд россиянам в Евросоюз нужно включить в следующий пакет санкций. В Еврокомиссии ранее указывали, что такая идея противоречит нормам ЕС, а санкции направлены не против граждан России
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Евросоюзу следует включить в следующий пакет санкций против России запрет на выдачу виз россиянам в страны объединения, заявил агентству Bloomberg министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

По мнению министра, который сейчас находится с визитом в Киеве, ЕС должен «еще больше изолировать» Россию из-за продолжающейся военной операции на Украине.

По словам главы эстонского МИДа, он рассчитывает на поддержку других стран ЕС в преддверии подготовки очередного, восьмого раунда санкций.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Правительство Эстонии во главе с премьер-министром Каей Каллас выступает за введение жестких ограничений против России и за увеличение поддержки Украины. Как писало ERR, всего Таллин пожертвовал Киеву около €20 млн на гуманитарную помощь и около €245 млн на военную, что составляет треть годового оборонного бюджета Эстонии. В страну с начала боевых действий приехали более 48 тыс. украинцев.

В марте, вскоре после ввода российских войск на Украину, Эстония ограничила выдачу туристических виз россиянам: получать их могли только те, у кого в стране есть родственники, а также люди, которым нужно приехать в Эстонию по «гуманитарным соображениям» или в медицинских целях. В июле въездные ограничения ужесточили: Таллин запретил россиянам получать временный вид на жительство или визы в целях обучения в Эстонии.

Выдачу виз гражданам России приостановили Чехия, Литва и Латвия, последняя также отменила упрощенный формат поездок для россиян, живущих у границы. До этого в латвийской Службе госбезопасности (СГБ) сообщили о тщательных проверках россиян и белорусов, которые въезжают в Латвию, на предмет поддержки военных действий на Украине; по данным портала LSM, пограничники требовали подписать документ об осуждении российской военной операции.

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По мнению Рейнсалу, выдачу туристических виз россиянам следует запретить и другим странам ЕС, чтобы «прекратить шастанье через границу», что «немыслимо в условиях военного времени». Прекратить выдавать гражданам России въездные разрешения призывали и власти других стран, например, Польши и Бельгии.

Как заявили в Еврокомиссии, предложение противоречит нормам Евросоюза; решение о выдаче шенгенской визы принимает та или иная страна ЕС, которая должна учитывать, будет ли приезд туриста угрожать национальной безопасности или международным отношениям. Прекратить выдачу виз нельзя, если речь идет о гуманитарных случаях, членах семьи граждан стран ЕС, журналистах и диссидентах, указали в ЕК, добавив, что санкции направлены против правительства и бизнеса, а не российских граждан.

В Кремле считают, что прекращение выдачи россиянам шенгенских виз нельзя исключать, но обещают принять ответные действия, если такие меры «эмоционального характера» будут одобрены.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Эстония Евросоюз шенгенская виза выдача виз санкции
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