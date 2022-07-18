В визовых центрах в России возникли полуторамесячные очереди на Шенген

В визовых центрах Франции и Греции закончились места на подачу документов за Шенгеном

В визовых центрах Франции и Греции закончились места на подачу документов за шенгенскими визами на июль. Очереди образовались из-за нехватки сотрудников консульств на фоне повышенного спроса в сезон летних отпусков

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В сезон летних отпусков россияне столкнулись со сложностями в получении шенгенских виз через визовые центры популярных у туристов стран Европы: как сообщили в опрошенных РБК турфирмах, в визовых центрах Франции, Греции и Испании в июле уже нет свободных окон для записи на подачу документов.

Испанский визовый центр в день предлагает около 500–600 мест на запись, которые делятся на несколько визовых центров по всей России, рассказала РБК гендиректор турфирмы «Да Турс» Лилия Феоктистова. По ее словам, на Москву приходится около 300 мест и «это очень мало». «Если мы говорим о записи на французскую визу, то ждать места придется месяц-полтора», — продолжает собеседница РБК. Раньше у туристов была возможность подать документы через VIP-зал за дополнительную плату, но сейчас, по словам Феоктистовой, эта опция не работает.

Греческое консульство ограничило прием документов 150 паспортами в день со всей России и ввело запись на эту квоту, сообщил директор туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин. «Квота на июль уже закрыта, записаться уже невозможно. Квоту на август, по имеющей информации, скоро должны открыть, но думаю, что она тоже скоро быстро разойдется», — говорит Гаркушин. В визовом центре Греции записи на подачу не было последние две недели, добавляет Феоктистова.

Проблемы с записью на подачу документов через визовый центр Франции подтверждает и исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе: по ее словам, ближайшие свободные окна для записи есть только на август. Консульство Греции в Москве, которое в конце июня временно приостанавливало работу, но возобновило прием документов с 4 июля, по информации АТОР, продолжает выдавать визы туристам, но слотов на подачу стало меньше — «хватает не всем».

При попытке записаться на подачу документов в визовый центр Франции система не предлагает свободных окон ни для желающих получить краткосрочную туристическую визу, ни для тех, кто подает документы на другие типы виз, убедился корреспондент РБК. Введенные в пандемию ограничения на выдачу виз россиянам Франция сняла в апреле этого года: на сайте Генконсульства в Москве указано, что в настоящее время документы могут быть поданы «на любые типы виз».

Читайте на РБК Pro Pro Очиститься от шлаков и посадить печень: что не так с лечебным голоданием Очиститься от шлаков и посадить печень: что не так с лечебным голоданием Статьи Pro Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Статьи Pro Как оценить и повысить рентабельность продаж Как оценить и повысить рентабельность продаж Инструкции Pro Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Прогнозы Pro Нужна ли вашему бизнесу омниканальность и как ее внедрить Нужна ли вашему бизнесу омниканальность и как ее внедрить Инструкции Pro Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Статьи Pro Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету Саммари Pro Расстроены — улыбайтесь: как эмбодимент помогает бороться со стрессом Расстроены — улыбайтесь: как эмбодимент помогает бороться со стрессом Статьи

Что говорят в визовых центрах

«В связи с высокой активностью» на сайте могут наблюдаться сложности с работой системы записи, признают в сервисном визовом центре Франции в Москве, который находится под управлением компании VFS Global. Если при попытке выбрать дату и время для записи появляется сообщение «На выбранную вами категорию визы нет свободных дат», это не ошибка сайта, такое сообщение «уведомляет о невозможности записаться из-за отсутствия свободного времени», уточнил представитель визового центра.

Точные даты появления новых слотов на запись сотрудникам информационной линии, по их словам, неизвестны. Запись на прием открывается в рабочие дни визового центра. Чтобы записаться на подачу документов, в визовом центре рекомендовали «время от времени» проверять доступность системы и самостоятельно отслеживать появление на сайте доступных слотов в течение рабочего дня.

На сайте визового центра Греции предупредили, что у тех, кто планирует путешествие после 25 июля и уже подал документы на визу, могут возникнуть непредвиденные задержки в обработке заявления и возврате паспорта. Генконсульство Греции в Москве «испытывает временную нехватку персонала, обрабатывающего заявления на получение визы», и в зависимости от даты вылета запись на подачу в визовые центры под юрисдикцией консульства Москвы может быть перенесена, говорится в заявлении. В самом визовом центре Греции, которым управляет компания Global Visa Center, дополнительных комментариев РБК не предоставили.

В визовом центре Испании (находится под управлением компании BLS) вопрос о сложностях с записью переадресовали в консульство. РБК направил запрос в пресс-службу Генконсульства Испании в России.

Почему возникли очереди

В период пандемии шенгенские визы россиянам выдавали единичные страны, в частности Греция и Венгрия, напоминает председатель совета директоров туристической компании «Вип Сервис» Дмитрий Горин.

После того как в 2022 году отдельные страны ЕС начали снимать коронавирусные ограничения на въезд для россиян, а Россия с 15 июля отменила введенные в 2020 году из-за пандемии ограничения на пересечение сухопутной границы, спрос на визы для поездок в Европу в летний сезон активизировался, говорит Горин. Кроме того, часть туристов решили в этом году продлить истекшие визы: большой объем пятилетних шенгенских виз был выдан в 2016–2017 годах, и туристам необходимо обновить информацию о биометрических данных, которые хранятся в течение пяти лет.

В результате возникла ситуация повышенного спроса, и у визовых центров ряда стран одномоментно закончились окна для записи, объясняет Горин, уточняя, что процент отказа в выдаче виз, как и до пандемии, минимальный — около 1%.

У всех визовых центров европейских стран сейчас одна проблема: у них мало сотрудников для оформления документов россиян, указывает Феоктистова. «Если раньше они набирали на летний период дополнительных сотрудников, то сейчас их не берут, и рук не хватает», — говорит гендиректор «Да Турс».

Перерыв в работе греческого консульства произошел из-за сокращения количества сотрудников генконсульства, напоминает АТОР. В конце июня МИД России объявил о высылке восьми греческих дипломатов в ответ на недружественные действия властей Греции. После высылки дипломатов оформлять документы туристов из России оказалось фактически некому, согласен Гаркушин из «Пантеона».

Среди популярных у отдыхающих стран ЕС туристические визы россиянам в последнее время помимо Франции, Греции и Испании выдавали Италия, Швеция, Германия, Австрия, Финляндия, отмечает Горин. Свободных мест, по его словам, «мало», но они есть, в том числе у турфирм.

В визовый центр Финляндии запись идет на конец августа, рассказывает Феоктистова. Без очередей туристы могут попасть в визовый центр Швеции, который принимает документы на шенгенские визы без предварительной записи, добавляет гендиректор «Да Турс».