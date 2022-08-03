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Президент Тайваня наградила Пелоси орденом Благожелательных облаков

Нэнси Пелоси и Цай Инвэнь
Нэнси Пелоси и Цай Инвэнь (Фото: Chien Chih-Hung / Getty Images)

Президент Тайваня Цай Инвэнь вручила спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси орден Благожелательных облаков за заслуги в продвижении отношений Вашингтона и Тайбэя, сообщает CNN.

«Спикер Пелоси остается одним из самых преданных друзей Тайваня, все присутствующие здесь члены палаты представителей прикладывали активные усилия для стимулирования прогресса в отношениях Вашингтона и Тайбэя во всех сферах. Мы искренне благодарны за ваш визит на Тайвань, который демонстрирует поддержку конгресса США в отношении острова», — заявила Цай Инвэнь (цитата по CNBC).

Фото:Daderot / Wikipedia
Фото: Daderot / Wikipedia

Орден Благожелательных облаков — одна из высших государственных наград Тайваня. С момента учреждения в 1941 году его получил всего 21 человек. Пелоси не первая американка, награжденная орденом. Кроме нее награду получали конгрессвумен от Флориды Илеана Рос-Лейтинен и сенатор от Северной Каролины Джесси Холмс.

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Комментируя вручение ордена, Пелоси назвала его «символом крепкой и прочной дружбы» Тайваня и Америки.

Тайвань объявил об отделении от Китая во время гражданской войны в 1949 году. Пекин не признает независимость острова и считает его своей провинцией. Административный статус региона до сих пор не урегулирован.

Официально США придерживаются политики «одного Китая» и с 1979 года не имеют дипломатических отношений с властями Китайской Республики. Тем не менее Вашингтон и Тайбэй связывают продолжительные партнерские отношения в области торговли. Помимо этого, в 1979 году в США был принят Закон об отношениях с Тайванем, в соответствии с которым Америка может поставлять частично признанному островному государству оружие.

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань. Фотогалерея
Фотогалерея 

О визите спикера палаты представителей на Тайвань впервые сообщила 19 июля со ссылкой на осведомленные источники Financial Times. Тогда FT писала, что Пелоси планирует посетить остров в августе, чтобы продемонстрировать поддержку Тайбэя в условиях возросшего давления Пекина на него. Официальные лица Китая не раз выражали протест против приезда спикера на остров. 28 июля состоялся телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином, в котором последний предостерег американского лидера от вмешательства в отношения Пекина с Тайванем и призвал не «играть с огнем».

2 августа спецборт Пелоси приземлился на Тайване, несмотря на все возражения Пекина. Выйдя из самолета, спикер палаты представителей США сообщила, что главная цель американской делегации — поддержка «яркой и динамичной» демократии Тайваня. 3 августа политик покинула страну.

МИД назвал визит Пелоси на Тайвань провокацией США для сдерживания Китая
Политика
Нэнси Пелоси

В ответ на визит спикера Китай объявил о начале масштабных военных учений в акватории Тайваня с проведением «дальнобойных боевых стрельб». МИД КНР выразил решительный протест и заявил, что поездка Пелоси «сильно затронула политическую основу китайско-американских отношений, нарушила национальный суверенитет и территориальную целостность Китая, серьезно подорвала стабильность в Тайваньском проливе».

В Белом доме на это ответили, что поездка Пелоси согласуется с американской политикой в отношении Тайваня и что США продолжат внимательно следить за действиями Китая после того, как спикер покинет остров.

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Теги
Алексей Браверман
Тайвань президент Цай Инвэнь Нэнси Пелоси орден
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Пелоси покинула Тайвань
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Тайвань повысил боеготовность из-за учений Китая на фоне визита Пелоси
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МИД назвал визит Пелоси на Тайвань провокацией США для сдерживания Китая
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