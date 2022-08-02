Кремль назвал провокационной возможную поездку Пелоси на Тайвань

По словам Пескова, в Кремле не могут доподлинно сказать, состоится ли визит спикера палаты представителей США на Тайвань, однако все это «ведет к нарастанию напряженности»

Фото: Ann Wang / Reuters

Возможная поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань носит провокационный характер и ведет к нарастанию напряженности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы не можем доподлинно сказать, долетит ли она [Пелоси, на Тайвань], но все, что связано с этим турне, носит провокационный характер. Это провоцирует ситуацию, ведет к нарастанию напряженности. Еще раз подчеркиваем, что мы солидарны с Китаем. Понятно чувствительное отношение к этой теме. США, вместо того чтобы это уважать, они провоцируют», — сказал представитель Кремля.

Пелоси в составе делегации американских конгрессменов 31 июля начала свое турне по странам Азии. 2 августа она прилетела в Малайзию. Официально объявлено, что спикер палаты представителей также посетит Сингапур, Южную Корею и Японию. Однако источники CNN сообщили, что Пелоси рассматривает возможность совершить визит и на Тайвань.

На фоне сообщений о предполагаемом визите Пелоси на Тайвань отношения между Китаем и США обострились. Пекин неоднократно напоминал Вашингтону о следовании принципу «одного Китая» и предупреждал об ответных мерах в случае посещения острова таким высокопоставленным чиновником, как спикер палаты представителей.

По информации источников Financial Times, Китай в частном порядке предупредил США из-за возможном военном ответе на визит Пелоси. Два китайских авианосца, «Ляонин» и «Шаньдун», покинули порты Циндао и Санья и вышли в море. Американские ВМС, в свою очередь, накануне перебросили в район Тайваня авианосец «Рональд Рейган» и десантные корабли, сообщила Nikkei Asia.

Тайвань объявил об отделении от Китая во время гражданской войны в 1949 году. Пекин не признает независимость острова и считает его своей провинцией. Административный статус региона не урегулирован. Официально у США нет отношений с властями Тайваня, но с 1979 года между ними действует закон, по которому Вашингтон может поставлять в регион оборонительное вооружение. При этом американские власти неоднократно заявляли, что поддерживают политику «единого Китая».