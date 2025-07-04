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Война санкций ,  
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Politico узнало о желании спецпредставителя Трампа снять санкции с России

Politico: Уиткофф предложил снять энергетические санкции с России
Сюжет
Война санкций
Уиткофф хочет снять энергетические санкции с России, в то время как министр внутренних дел США предпочел бы вытеснить Москву, чтобы освободить место для американского импорта. Российские власти считают санкции незаконными
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Daniel Torok / Reuters)

Спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф хочет снять энергетические санкции США с России, но министр внутренних дел Даг Бергам хотел бы использовать ограничения для наращивания американского экспорта, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

В случае отказа США от санкций в отношении российского энергетического сектора под угрозой может оказаться рынок Европы, отмечает Politico. В Брюсселе опасаются, что президенты Владимир Путин и Дональд Трамп «хотят разделить европейский энергетический рынок и создать отдельные сферы влияния», говорит источник издания.

Как напоминает Politico, по итогам одного из разговоров с российским президентом Трамп заявил, что потенциал торгово-экономического сотрудничества России и США по завершении конфликта на Украине неограничен. «Россия хочет развернуть масштабную торговлю с Соединенными Штатами после завершения этой катастрофической кровавой бани, и я согласен», — написал американский лидер в соцсети Truth Social 19 мая.

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Дональд Трамп

Американский президент, несмотря на угрозы санкциями России, уже несколько раз откладывал решение, полагая, что ему удастся добиться «плодотворных переговоров» с Путиным, сообщал Reuters. Трамп рассчитывает, что ему удастся выстроить с Россией экономическое сотрудничество, отмечало агентство. Сам Трамп говорил, что санкции обходятся США в «миллиарды долларов». При этом президент отмечал, что «у него в голове» есть крайний срок для ужесточения антироссийских ограничений.

Урегулирование конфликта России и Украины было одним из предвыборных обещаний Трампа. Изначально он говорил, что сможет добиться завершения боевых действий за 24 часа. Однако позднее, уже став президентом, республиканец пояснил, что в этих словах была доля сарказма. В июне Трамп заявил, что в урегулировании конфликта России и Украины наблюдается небольшой прогресс. Что именно он имел в виду, американский президент не уточнил.

Во время последнего разговора с Путиным, который состоялся накануне, Трамп призвал к скорейшему прекращению боевых действий. В ответ Путин заявил о приверженности политическому решению конфликта, но подчеркнул, что Россия не откажется от своих целей. Позднее Трамп заявил, что недоволен прошедшим разговором. По словам американского лидера, ему не удалось добиться «никакого прогресса» по Украине.

Госсекретарь Марко Рубио не исключал, что сенат может рассмотреть законопроект об усилении санкций против России после завершения работы над законопроектом о налогах, писало ранее Politico. «Прекрасный билль», продвигаемый лично Трампом, палата представителей вслед за сенатом утвердила в финальной редакции накануне, 3 июля.

Российские власти считают западные санкции незаконными. В Кремле заявляли, что попытки давления на Москву «бесполезны».

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Милена Костерева
Россия США санкции Дональд Трамп Владимир Путин Стив Уиткофф
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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политик, президент России
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