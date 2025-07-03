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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Конгресс США принял «прекрасный билль» Трампа

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Возвращение Трампа в Белый дом
Палата представителей вслед за сенатом утвердила «прекрасный билль» президента США в его финальной редакции. Законопроект предусматривает налоговые послабления и выделение дополнительных средств на борьбу с нелегальной миграцией
Комитет Палаты представителей США проводит собрание после того, как Сенат одобрил законопроект Дональда Трампа о радикальных расходах и налогах, Вашингтон, США, 1 июля 2025 года
Комитет Палаты представителей США проводит собрание после того, как Сенат одобрил законопроект Дональда Трампа о радикальных расходах и налогах, Вашингтон, США, 1 июля 2025 года (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Палата представителей США проголосовала за принятие «большого и прекрасного билля» (Big Beautiful Bill, BBB), в котором реализуются ключевые предвыборные обещания Дональда Трампа, сообщает NYT. Документ поддержали 218 членов палаты, 214 , включая двух республиканцев, проголосовали против.

Палата представителей утвердила свою версию законопроекта 22 мая. Однако в сенате в билль были внесены значимые поправки, так что его вернули на повторное согласование в нижнюю палату. Как и в сенате, рассмотрение документа в палате представителей растянулось на всю ночь, так как несколько конгрессменов выступили категорически против нововведений — с недовольными беседовал лично Трамп.

К раннему утру 3 июля трех из пяти недовольных конгрессменов удалось переубедить, однако голосование началось лишь после 14:00 по местному времени (21:00). Перед его началом глава фракции демократов Хаким Джеффрис выступил с речью с критикой билля, которая продлилась рекордные 8 часов 45 минут. Участники заседания не спали больше суток.

Теперь законопроект будет отправлен на подпись президенту США — в срок до Дня независимости 4 июля, который тот установил в качестве дедлайна.

В утвержденном законопроекте содержатся следующие положения:

  • продление налоговых послаблений, введенных Трампом в 2018 году в период первого президентства: они снижали ставку налога для корпораций с 35 до 21%, а также ставку подоходного налога — максимальная составила 37 вместо 39,6% для супружеских пар, чей облагаемый налогами доход превышает $600 тыс.;
  • налоговый вычет за чаевые и оплату сверхурочной работы (до $25 тыс. и $12,5 тыс. соответственно);
  • увеличение потолка госдолга на $5 трлн;
  • увеличение лимита на налоговый вычет из местных налогов и налогов штата (SALT) с $10 тыс. до $40 тыс. (через пять лет он вновь будет снижен до $10 тыс.);
  • налоговые льготы на выплату процентов по автокредитам в размере до $10 тыс. ежегодно;
  • увеличение налогового вычета на ребенка до $2,2 тыс. и увеличение вычетов для пожилых американцев;
  • создание «трамповских» сберегательных счетов для детей, родившихся с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года, с начальным взносом государства в размере $1 тыс.;
  • выделение около $350 млрд на военные нужды и охрану границ США, включая $46,5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, $45 млрд на открытие новых пунктов временного содержания мигрантов и $25 млрд на создание системы ПВО «Золотой купол».

Республиканцы предлагают финансировать новые социальные выплаты и налоговые льготы за счет сокращения бюджетных расходов. План включает урезание программ льготного медицинского страхования Medicaid и продовольственной помощи (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), а также отмену налоговых льгот для проектов в области солнечной и ветровой энергетики. Однако, по оценке независимой некоммерческой организации «Комитет за ответственный федеральный бюджет», введение законопроекта все равно приведет к увеличению дефицита бюджета на $3,3 трлн к 2034 году.

Вмешательство Вэнса спасло «прекрасный билль» Трампа в сенате США
Политика
Сотрудники Сената отдыхают на ступенях Капитолия на рассвете, в то время как проходит голосование по законопроекту&nbsp;Дональда Трампа,&nbsp;Вашингтон, США, 1 июля 2025 года &nbsp;

Согласно расчетам Бюджетного управления конгресса США, из-за сокращения программы Medicaid около 11,8 млн человек лишатся доступа к медицинским льготам за тот же период. Последнее особенно беспокоило сенаторов из штатов с высокой долей сельского населения, которое в гораздо большей степени зависит от Medicaid, чем городские жители. В итоге в законопроект включили положение о выделении $50 млн на поддержку сельских медицинских учреждений.

Законопроект спровоцировал публичный конфликт между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, ключевым спонсором его предвыборной кампании и бывшим главой созданного специально для него Департамента эффективности государственного управления (DOGE). Первая открытая перепалка между ними произошла вскоре после ухода Маска с государственной службы, но благодаря усилиям их окружения конфликт удалось временно замять. Однако с конца июня глава Tesla и SpaceX возобновил критику программного законопроекта, угрожая в случае его принятия создать собственную «Партию Америки». В ответ Трамп заявил, что рассмотрит возможность отмены государственной поддержки «запусков ракет, спутников и производства электромобилей», чтобы сберечь бюджетные средства. Республиканец также пригрозил, что рассмотрит вопрос о депортации Маска, несмотря на наличие у предпринимателя американского гражданства.

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