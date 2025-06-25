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Война санкций ,  
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Politico узнало, когда в США рассмотрят ужесточение санкций против России

Politico: Рубио заявил о планах рассмотреть проект новых санкций против России
Сюжет
Война санкций
Речь идет о проекте о пошлинах в размере 500% в отношении импорта в США из стран, которые покупают у России нефть, газ и уран. Рубио заявил, что сенат может рассмотреть его после принятия налоговых поправок, сообщает Politico
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Госсекретарь США Марко Рубио во время частного ужина, посвященного Украине, намекнул, что сенат может рассмотреть законопроект об усилении санкций против России после завершения работы над законопроектом о налогах, сообщает Politico со ссылкой на источники. По информации издания, налоговая инициатива, продвигаемая лично президентом Дональдом Трампом, может быть принята уже на этой неделе.

Во время ужина 24 июня в Гааге, на котором присутствовали главы МИД стран НАТО, Рубио столкнулся с критикой из-за нежелания администрации Трампа ужесточить политику в отношении России, пишет Politico. В разговоре с европейскими коллегами госсекретарь заявил, что Россия является «причиной задержки мирных переговоров» по прекращению конфликта на Украине, говорят источники. При этом в интервью Politico несколько часов спустя Рубио заявил, что США утратят способность вести диалог с Россией в случае введения ими новых санкций.

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На вопрос об этом противоречии высокопоставленный американский чиновник сказал, что Рубио подчеркивает те же основные моменты, но его собеседники сосредотачиваются на разных частях. «Госсекретарь был очень последователен в разговорах со своими коллегами по трем ключевым моментам — во-первых, президент твердо верит, что единственный способ закончить эту войну — это переговоры; во-вторых, как только США введут новые санкции против России, возможность участвовать в переговорах будет закрыта; и в-третьих, сенат, по крайней мере в Америке, является независимым органом, который в какой-то момент собирается принять эти санкции», — сказал чиновник.

Экономический законопроект Трампа, реализующий его предвыборные обещания, официально называется One Big Beautiful Bill («Большой прекрасный билль»). Этот документ продлевает налоговые послабления, введенные республиканцем в 2017 году, отменяет налоги на чаевые и оплату сверхурочной работы, увеличивает потолок госдолга до $4 трлн, налоговые льготы на выплату процентов по автокредитам и др. Одновременно он сокращает расходы на программы социальной защиты, такие как Medicaid (программа медицинского страхования для малообеспеченных и нетрудоспособных граждан).

В мае проект приняла палата представителей, сейчас его рассматривает сенат.

Авторами законопроекта, который предусматривает ужесточение санкций в отношении России, выступили сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь. Он предусматривает 500-процентные пошлины на импорт из стран, которые покупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие товары. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в начале июня заявил, что проект санкций против России полностью готов, осталось лишь утвердить его в конгрессе и получить одобрение Трампа.

Российские власти считают западные санкции незаконными. В Кремле заявляли, что попытки давления на Москву «бесполезны».

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Теги
Персоны
Милена Костерева
Марко Рубио санкции США Россия НАТО
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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