Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
В урегулировании конфликта России и Украины есть небольшой прогресс, заявил президент США Дональд Трамп.
«По России и Украине есть небольшой прогресс», — сказал он журналистам перед вылетом в свой гольф-клуб в штате Нью-Джерси (цитата по ТАСС).
Что именно он имеет ввиду, Трамп не уточнил.
США после прихода к власти Трампа предприняли попытки выступить посредником в российско-украинском урегулировании. В середине мая в Стамбуле возобновились прерванные три года назад прямые переговоры Москвы и Киева.
На данный момент состоялось две встречи — 16 мая и 2 июня (обе — в Стамбуле). На последних переговорах стороны обменялись меморандумами с предложениями по прекращению огня, содержание документов и с российской, и с украинской стороны было раскрыто.
Практическим итогом встреч стали обмены военнопленными, в том числе тяжелоранеными и теми, кто моложе 25 лет, и телами погибших бойцов. В июне, в частности, Россия передала Украине останки свыше 6 тыс. человек. 19 июня прошел и очередной обмен пленными, численность возвращенных обеими сторонами раскрыта не была.
Стороны могут провести третью встречу в ближайшем будущем. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, дата третьего раунда переговоров с Украиной будет согласована на следующей неделе. Делегациям предстоит обсудить продолжение гуманитарных обменов и проекты меморандумов о мирном урегулировании, говорил он.
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