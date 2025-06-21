 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Трамп: в урегулировании конфликта на Украине есть небольшой прогресс
Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп заявил о «небольшом» прогрессе в урегулировании конфликта России и Украины, но не уточнил, что имеет ввиду. Стороны передали друг другу проекты меморандумов и провели несколько обменов согласно стамбульским договоренностям

В урегулировании конфликта России и Украины есть небольшой прогресс, заявил президент США Дональд Трамп.

«По России и Украине есть небольшой прогресс», — сказал он журналистам перед вылетом в свой гольф-клуб в штате Нью-Джерси (цитата по ТАСС).

Что именно он имеет ввиду, Трамп не уточнил.

Кремль раскрыл, когда будет известна дата новых переговоров с Украиной
Политика
Дмитрий Песков

США после прихода к власти Трампа предприняли попытки выступить посредником в российско-украинском урегулировании. В середине мая в Стамбуле возобновились прерванные три года назад прямые переговоры Москвы и Киева.

На данный момент состоялось две встречи — 16 мая и 2 июня (обе — в Стамбуле). На последних переговорах стороны обменялись меморандумами с предложениями по прекращению огня, содержание документов и с российской, и с украинской стороны было раскрыто.

Практическим итогом встреч стали обмены военнопленными, в том числе тяжелоранеными и теми, кто моложе 25 лет, и телами погибших бойцов. В июне, в частности, Россия передала Украине останки свыше 6 тыс. человек. 19 июня прошел и очередной обмен пленными, численность возвращенных обеими сторонами раскрыта не была.

Стороны могут провести третью встречу в ближайшем будущем. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, дата третьего раунда переговоров с Украиной будет согласована на следующей неделе. Делегациям предстоит обсудить продолжение гуманитарных обменов и проекты меморандумов о мирном урегулировании, говорил он.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию

Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей

В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине

Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару

Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»

Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»

В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону

Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп Украина Военная операция на Украине переговоры
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Путин назвал конфликты на Украине и Ближнем Востоке принципиально разными
Политика
Путин напомнил об идеях России по Украине: «Давайте сейчас, хуже будет»
Политика
Кремль раскрыл, когда будет известна дата новых переговоров с Украиной
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3) Инвестиции, 20 июн, 18:52 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02) Инвестиции, 20 июн, 18:52
В аэропорту Тамбова ограничили полеты Политика, 00:54
В Москве задержали обвиняемых в изнасиловании и вымогательстве $18 тыс. Общество, 00:49
Superjet совершил первый длительный полет на российских двигателях ПД-8 Технологии и медиа, 00:40
Глава МИД Ирана встретится с Путиным Политика, 00:38
В Кракове театр убрал украинский флаг с фасада из-за угроз Общество, 00:05
Легендарный клуб под следствием. Кого в России ловили на договорняках Спорт, 00:02
Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине Политика, 00:01
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Тегеран опубликовал кадры предполагаемых тайных операций Израиля в Иране Политика, 20 июн, 23:53
Врачей в Петербурге осудили по делу об отравлении восьми пациентов барием Общество, 20 июн, 23:20
Глава НАО рассказала о преодолении стены в 4 метра в «школе губернаторов» Политика, 20 июн, 23:00
ЕС раскрыл, о чем договорился с Ираном на переговорах о ядерной программе Политика, 20 июн, 22:58
Генсек ОПЕК сообщил Путину о намерении деполитизировать нефть как товар Политика, 20 июн, 22:52
Воробьев рассказал о замене тысяч работников складов и курьеров роботами Политика, 20 июн, 22:50
Насколько визит Пашиняна в Стамбул приблизил восстановление дипотношений Политика, 20 июн, 22:45