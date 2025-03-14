Трамп заявил о «доле сарказма» в обещании завершить конфликт за 24 часа

Дональд Трамп (Фото: Юрий Грипас / CNP / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп заявил, что говорил «с долей сарказма», когда обещал положить конец конфликту между Россией и Украиной за 24 часа, сообщает CNN.

«У нас есть соглашение о прекращении огня с украинской стороной, и мы пытаемся добиться того же и с Россией. И я думаю, что пока все идет нормально. В понедельник будет чуть больше ясности, и, надеюсь, это будет хорошая новость», — сказал Трамп.

Американский лидер в ходе предвыборной кампании не раз заверял, что сможет завершить конфликт за сутки. «Я бы сказал Зеленскому: довольно, тебе нужно заключить сделку. Я скажу Путину: если вы не заключите соглашение, мы дадим им [Украине] очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется», — утверждал, в частности, он.

Госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопрос о предвыборном обещании Трампа, объяснял, что для разрешения конфликта на Украине потребуется «тяжелая работа дипломатии».

Посланник президента по Украине Кит Келлог на прошлой неделе пошутил, что Трамп, обещая закончить конфликт на Украине за 24 часа, не уточнял день и год, когда это произойдет.

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