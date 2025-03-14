 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Трамп заявил о «доле сарказма» в обещании завершить конфликт за 24 часа

Сюжет
Военная операция на Украине
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Юрий Грипас / CNP / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп заявил, что говорил «с долей сарказма», когда обещал положить конец конфликту между Россией и Украиной за 24 часа, сообщает CNN.

«У нас есть соглашение о прекращении огня с украинской стороной, и мы пытаемся добиться того же и с Россией. И я думаю, что пока все идет нормально. В понедельник будет чуть больше ясности, и, надеюсь, это будет хорошая новость», — сказал Трамп.

Путин ответил на призыв Трампа пощадить бойцов ВСУ в Курской области
Политика

Американский лидер в ходе предвыборной кампании не раз заверял, что сможет завершить конфликт за сутки. «Я бы сказал Зеленскому: довольно, тебе нужно заключить сделку. Я скажу Путину: если вы не заключите соглашение, мы дадим им [Украине] очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется», — утверждал, в частности, он.

Госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопрос о предвыборном обещании Трампа, объяснял, что для разрешения конфликта на Украине потребуется «тяжелая работа дипломатии».

Посланник президента по Украине Кит Келлог на прошлой неделе пошутил, что Трамп, обещая закончить конфликт на Украине за 24 часа, не уточнял день и год, когда это произойдет.

Материал дополняется

«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп

Путин назвал условие прекращения боевых действий

ЕС исключил из санкционных списков министра и несколько бизнесменов

Лукашенко заявил, что объединения России и Белоруссии в ближайшее время не произойдет

«Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии

Собянин рассказал об изменениях в «Лужниках»

Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Apple внедрит новую функцию в AirPods

Как изменятся ПДД для самокатов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Персоны
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 93,61 (-0,65) Инвестиции, 17:45 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 85,57 (-1,05) Инвестиции, 17:45
Трамп заявил о «доле сарказма» в обещании завершить конфликт за 24 часаПолитика, 23:02
Лукашенко сообщил о предложении Киева создать лагеря для военнопленныхПолитика, 22:52
СК завел дело о теракте после удара ВСУ по музею в СуджеОбщество, 22:44
Рубио указал на разные позиции США и Европы насчет санкций против РоссииПолитика, 22:17
МИД Британии призвал Россию прекратить огонь без каких-либо условийПолитика, 22:14
ФПК «Гарант-Инвест» заявила о реструктуризации по всем выпускам облигацийИнвестиции, 21:48
СКА выиграл четвертый матч подряд в КХЛСпорт, 21:44
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Ушаков заявил о внимательном отношении Путина к вопросам в диалоге с СШАПолитика, 21:43
Лукашенко заявил об отсутствии у Путина планов воевать с ЕвропойПолитика, 21:29
Техника SCAMPER: как придумывать новое на основе других идейРБК и Dar, 21:25
В России утвердили порядок тестирования детей мигрантов на знание языкаОбщество, 21:18
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 20:33
В «Ростове» опровергли информацию о возможной смене владельцаСпорт, 20:33
Хинштейн сообщил о погибшей и разрушенном музее после удара ВСУ по СуджеПолитика, 20:26