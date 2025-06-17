Трамп объяснил, почему не вводит санкции против России

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о санкциях против России, заявил, что ждет возможности заключения мирной сделки по Украине.

«Мы ждем, чтобы посмотреть, будет ли подписана сделка», — сказал Трамп.

По его словам, санкции стоят США «миллиардов долларов».

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