Трамп объяснил, почему не вводит санкции против России
Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о санкциях против России, заявил, что ждет возможности заключения мирной сделки по Украине.
«Мы ждем, чтобы посмотреть, будет ли подписана сделка», — сказал Трамп.
По его словам, санкции стоят США «миллиардов долларов».
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