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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил Трампу, что Россия не отступится от своих целей

Сюжет
Военная операция на Украине
Путин в разговоре с Трампом отметил готовность продолжить переговоры с Украиной. В то же время президент указал, что Россия будет добиваться своих целей и от них «не отступится». Трамп призывал к прекращению боевых действий
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа подошел к концу, рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК. Одной из тем, которую затронули президенты, стали боевые действия на Украине.

Как уточнил Ушаков, Трамп в ходе разговора снова поднял вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Путин в ответ заявил, что российская сторона продолжает искать политическое, переговорное решение конфликта. «Президент также сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к острой конфронтации, от этих целей Россия не откажется», — рассказал Ушаков.

Президенты также обсудили два прошедших в Стамбуле переговорных раунда российской и украинской делегаций, но конкретно содержание возможного третьего раунда не затрагивалось. «Мы исходим из того, что переговоры будут носить характер двусторонних — между представителями России и Украиной», — отметил помощник президента, отвечая на вопрос о возможном участии представителей США.

Разговор Путина и Трампа длился почти час. Это уже шестой разговор президентов с момента возвращения Трампа на президентский пост США. «В целом разговор как всегда между этими двумя лидерами шел на одной волне, был откровенным, деловым и конкретным», — указал Ушаков.

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После возвращения Трампа на пост президента США Вашингтон провел серию встреч с представителями Киева и Москвы. В апреле в Белом доме сообщили, что американский лидер начал разочаровываться президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он признавал, что переговоры зашли в тупик, и грозил отказом США от посреднических усилий.

Однако в июне Трамп заявил, что в урегулировании конфликта России и Украины наблюдается небольшой прогресс, не уточнив подробностей. В Кремле отмечали совпадение позиций с США по ряду вопросов, в частности о невозможности вступления Украины в НАТО. Зеленский говорил, что у Трампа есть «рычаг давления», который позволит положить конец конфликту России и Украины.

Первая за три года встреча российской и украинской делегаций прошла 16 мая, вторая — 2 июня. На последней каждая из сторон представила свою версию меморандума с предложениями о прекращении огня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что о третьем раунде переговоров стороны договорятся, как только будут выполнены все гуманитарные договоренности. В процессе «нет затыков», «никто ничего не затягивает», отмечал он.

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Милена Костерева, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Владимир Путин Дональд Трамп переговоры Украина
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
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