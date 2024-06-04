ТАСС узнал о проверке Макаревича по делу об экстремизме

Донос на лидера «Машины времени» написали после того, как в Сети появилась запись его разговора с пранкерами Вованом и Лексусом. В декабре их беседа с Борисом Акуниным привела к возбуждению дела против писателя

Андрей Макаревич (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Следственный комитет начал доследственную проверку лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан иноагентом), пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Его проверяют по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК), которая грозит лишением свободы на срок до пяти лет. Поводом стал разговор музыканта с телефонным пранкером, представившимся украинским президентом Владимиром Зеленским.

В ходе разговора Макаревич рассказал о поддержке Украины и негативном отношении к военной операции.

РБК обратился за комментарием в СКР и к Андрею Макаревичу

Запись разговора была опубликована пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), после чего на музыканта написал донос лидер общественного движения «Ветераны России» Вадим Мироненко.

Макаревич живет в Израиле. В реестр иноагентов музыкант попал осенью 2022 года, поводом стали его интервью иностранным СМИ, в том числе украинскому журналисту Дмитрию Гордону, который также признан в России иностранным агентом. Лидера «Машины времени» два раза оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента.

В декабре 2023 года пранкеры Вован и Лексус опубликовали записи разговора с писателем Борисом Акуниным (также признан иноагентом) от имени Зеленского. Это привело к заведению дела против Акунина по статьям об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) и публичном распространении «фейков» о российской армии (ст. 207.3 УК), также он попал в перечень экстремистов и террористов. Книги писателя начали снимать с продажи, а театры стали отменять спектакли по мотивам его произведений. МВД объявило Акунина в розыск, а в Москве арестовали имущество его жены Эрики Чхартишвили на 6 млн руб.