Суд в Москве арестовал счета жены Бориса Акунина на ₽6 млн

Борис Акунин (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Басманный суд Москвы арестовал счета супруги писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в России иноагентом) Эрики Чхартишвили на 6 млн руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

Счета арестовали в рамках производства по делу против Акунина. Писателя обвиняют по двум статьям УК — оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2, лишение свободы на срок от пяти до семи лет) и распространение фейков об армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3, от пяти до десяти лет). Следствие полагает, что средства на счетах Эрики Чхартишвили могли использоваться для совершения преступлений.

Дела против Акунина завели в декабре 2023 года. Тогда же Росфинмониторинг внес писателя в перечень экстремистов и террористов. Внесенные в него люди лишаются возможности пользоваться банковскими услугами, в том числе открывать счета и использовать деньги на них.

Акунин находится за пределами России. В конце января 2024 года МВД объявило писателя в международный розыск. В начале февраля Басманный суд заочно его арестовал.

Борис Акунин — автор серии книг «Новый детектив» о приключениях Эраста Фандорина и «Истории Российского государства». В середине декабря 2023 года издательство АСТ сообщило, что приостановит распространение его произведений, книги перестали продавать «Читай-город» и магазин электронных книг «Литрес». Российский академический молодежный театр в Москве и Александринский театр в Санкт-Петербурге убрали имя Акунина с афиш спектаклей по его произведениям.