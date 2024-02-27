 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Суд в Москве арестовал счета жены Бориса Акунина на ₽6 млн

Басманный суд Москвы арестовал счета жены писателя Бориса Акунина на ₽6 млн
Борис Акунин
Борис Акунин (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Басманный суд Москвы арестовал счета супруги писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в России иноагентом) Эрики Чхартишвили на 6 млн руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

Счета арестовали в рамках производства по делу против Акунина. Писателя обвиняют по двум статьям УК — оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2, лишение свободы на срок от пяти до семи лет) и распространение фейков об армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3, от пяти до десяти лет). Следствие полагает, что средства на счетах Эрики Чхартишвили могли использоваться для совершения преступлений.

Дела против Акунина завели в декабре 2023 года. Тогда же Росфинмониторинг внес писателя в перечень экстремистов и террористов. Внесенные в него люди лишаются возможности пользоваться банковскими услугами, в том числе открывать счета и использовать деньги на них.

Театр ЛДМ объяснил решение переписать либретто мюзикла по книге Акунина
Политика
Фото:ldm.newstage / VK

Акунин находится за пределами России. В конце января 2024 года МВД объявило писателя в международный розыск. В начале февраля Басманный суд заочно его арестовал.

Борис Акунин — автор серии книг «Новый детектив» о приключениях Эраста Фандорина и «Истории Российского государства». В середине декабря 2023 года издательство АСТ сообщило, что приостановит распространение его произведений, книги перестали продавать «Читай-город» и магазин электронных книг «Литрес». Российский академический молодежный театр в Москве и Александринский театр в Санкт-Петербурге убрали имя Акунина с афиш спектаклей по его произведениям.

Канцлер Австрии допустил мирные переговоры по Украине с участием Путина

Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных ракет. Подробности

Актера из «Глухаря» заочно приговорили к пожизненному сроку

Боррель признал «окончательное завершение эпохи доминирования Запада»

Путин подписал закон о самозапрете на получение кредитов. Как это будет работать

Протестующие фермеры заблокировали движение в Брюсселе. Видео

В правительстве одобрили создание в России гибридных колоний. Что это такое

Снегопады продолжатся: в Гидрометцентре дали прогноз на март

У дилеров появились французские машины китайской сборки. Названы цены

ТНТ перезапустит «Наша Russia». Что известно

Названа дата премьеры комедии «Холоп-2»

Почему карьера в России заканчивается в 30 лет

Сколько дивидендов заплатит Мосбиржа? Расчет «РБК Инвестиций»
Теги
Борис Акунин арест счетов суд Басманный суд уголовное дело
Материалы по теме
Басманный суд заочно арестовал Акунина
Политика
МВД объявило в розыск Бориса Акунина
Политика
В петербургском Александринском театре отменили спектакли по Акунину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 100,18 (—) Инвестиции, 26 фев, 16:17 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 92,63 (—) Инвестиции, 26 фев, 16:17
«Барселона»лишила Алвеса статуса легенды из-за дела об изнасиловании Спорт, 13:02
Не крохотная студия и не за МКАД: где найти квартиру по доступной цене РБК и ПИК, 13:01
Пользователи пожаловались на сбои в Telegram Технологии и медиа, 12:59
Суд в Москве арестовал счета жены Бориса Акунина на ₽6 млн Политика, 12:57
Премьер Атталь не исключил отправку войск Франции на Украину Политика, 12:56
Доля МСП, пользующихся мерами господдержки, за 5 лет удвоилась Пресс-релиз, 12:46
Когда ФНС придет к физлицу: инструкция для резидентов и нерезидентов Pro, 12:43
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Экс-футболист «Краснодара» потерял сознание из-за болезни мозга Спорт, 12:35
Правозащитника Орлова из «Мемориала» приговорили к 2,5 годам колонии⁠ Общество, 12:33
В курском селе после обстрела пропал свет Политика, 12:32
Генштаб Белоруссии решил проверить органы территориальной обороны Минска Политика, 12:28
Путин заявил о вкладе русофилов в борьбу с попытками изоляции России Политика, 12:27
«Яндекс» запустил вход в сервисы по лицу или отпечатку пальца Общество, 12:26
Высокие тарифы и пустые новые переходы: как везут грузы из Китая Pro, 12:21