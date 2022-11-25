Минюст объяснил включение Макаревича в иноагенты интервью Гордону

По словам адвоката, иностранное финансирование у Макаревича не нашли, но его интервью зарубежным журналистам, которые признаны иноагентами, показывают «иностранное влияние». В чем выражалось воздействие, ведомство не указало

Андрей Макаревич (Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС)

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич попал в список иноагентов из-за высказываний в иностранных СМИ, в том числе в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан в России иноагентом, также внесен в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности). Об этом РБК сообщил адвокат музыканта Александр Передрук.

Замоскворецкий суд Москвы 25 ноября отклонил иск Макаревича, оспаривающий признание его иноагентом. По словам Передрука, суд пока не прислал решение, но защита будет его обжаловать.

«Можно предположить из возражений Минюста, что причина — распространение информации, в том числе его мнения о СВО. Иностранного финансирования не нашли, но, поскольку он давал интервью иностранным журналистам, это посчитали «иностранным влиянием» — якобы они предоставили ему площадку для распространения мнения», — сказал адвокат.

Минюст в своем возражении отмечает, что интервью Макаревича Гордону расценили как «иностранное влияние», указал Передрук. Однако интервью появилось до того, как Гордона внесли в реестр, отмечает адвокат (Минюст признал Гордона иноагентом в начале сентября, интервью вышло в начале марта. — РБК).

«Не смог Минюст ответить и на вопросы о том, в чем выражалось воздействие, оказанное на Макаревича. И почему оно в интересах Украины», — заявил Передрук.

В направленном Минюстом в Замоскворецкий суд возражении, копию которого РБК передал Передрук, говорится, что большая часть публикаций Макаревича связана с военной операцией на Украине, в них он «систематически распространяет негативные мнения о принимаемых органами государственной власти России и их представителями решениях, в том числе обвиняя в совершении военных преступлений, а также отождествляя Россию и нацистскую Германию». Ведомство приводит посты из телеграм-канала Макаревича, а также его интервью изданиям, признанным иноагентами, например, телеканалу «Дождь». По мнению Минюста, общение с такими СМИ свидетельствует о поддержке ими «осуществляемой Макаревичем политической деятельности путем предоставления ему площадки для продвижения соответствующих взглядов».

РБК направил запрос в пресс-службу Минюста.

Макаревич попал в список иноагентов в начале сентября. Комментируя решение Минюста, музыкант заявил, что он «на службу в иностранной разведке не поступал и гонораров от них не получал».

В октябре Макаревич и внесенные в список СМИ-иногентов телеведущий Михаил Шац и историк Валерий Соловей подали иски против Минюста, решив оспорить включение в реестр. В иске говорится, что законных оснований для такого решения не было, оно ущемляет их права и противоречит Конституции.