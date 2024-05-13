Суд вновь оштрафовал Макаревича за отсутствие плашки иноагента

Суд в Москве оштрафовал Макаревича на ₽30 тыс. за отсутствие плашки иноагента

Андрей Макаревич (Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press)

Таганский районный суд Москвы оштрафовал музыканта, лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан иноагентом) за отсутствие маркировки иноагента. Об этом сообщила пресс-служба городских судов.

Макаревича признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента (часть 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях). Суд назначил штраф в 30 тыс. руб.

Музыканта уже привлекали к административной ответственности за отсутствие плашки иноагента. Так, в августе 2023 года Симоновский районный суд Москвы назначил ему штраф в 35 тыс. руб.

Минюст внес Макаревича в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. Комментируя решение ведомства, музыкант заявил, что он «на службу в иностранной разведке не поступал и гонораров от нее не получал».

Поводом для включения в реестр стали высказывания Макаревича в иностранных СМИ, в том числе в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан в России иноагентом, также внесен в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности).