Мосгорсуд утвердил штраф Макаревичу за отсутствие плашки иноагента

Андрей Макаревич (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Мосгорсуд оставил в силе постановление Симоновского районного суда о штрафе музыканту Андрею Макаревичу (признан иноагентом) в размере 35 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

«Апелляционную жалобу заявителя без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Летом 2023 года в отношении музыканта завели дело по ч. 4 ст. 19.34 КоАП России — нарушение требований к иностранным агентам. Суд назначил музыканту штраф в размере 35 тыс. руб. за отсутствие плашки об иноагентстве.

Пресс-секретарь лидера группы «Машина времени» Антон Чернин тогда подчеркнул, что Макаревич маркирует свои публикации в соцсетях. В одной из них он мог пропустить пометку, предположил Чернин.

После начала спецоперации на Украине Макаревич заявил, что находится в Израиле. Музыкант неоднократно высказывался против военной операции России.

Минюст сообщил, что поводом для включения лидера «Машины времени» в реестр иноагентов стало интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан в России иноагентом, также внесен в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности).