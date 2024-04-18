 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Мосгорсуд утвердил штраф Макаревичу за отсутствие плашки иноагента

Мосгорсуд утвердил штраф Макаревичу за отсутствие плашки иноагента
Сюжет
Военная операция на Украине
Андрей Макаревич
Андрей Макаревич (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Мосгорсуд оставил в силе постановление Симоновского районного суда о штрафе музыканту Андрею Макаревичу (признан иноагентом) в размере 35 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

«Апелляционную жалобу заявителя без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Летом 2023 года в отношении музыканта завели дело по ч. 4 ст. 19.34 КоАП России — нарушение требований к иностранным агентам. Суд назначил музыканту штраф в размере 35 тыс. руб. за отсутствие плашки об иноагентстве.

Пресс-секретарь лидера группы «Машина времени» Антон Чернин тогда подчеркнул, что Макаревич маркирует свои публикации в соцсетях. В одной из них он мог пропустить пометку, предположил Чернин.

Андрея Макаревича оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Политика
Андрей&nbsp;Макаревич (признан иноагентом)

После начала спецоперации на Украине Макаревич заявил, что находится в Израиле. Музыкант неоднократно высказывался против военной операции России.

Минюст сообщил, что поводом для включения лидера «Машины времени» в реестр иноагентов стало интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан в России иноагентом, также внесен в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности).

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Военная операция на Украине Андрей Макаревич суд штраф
Материалы по теме
Германия поставит Украине еще один Patriot
Политика
Германия передаст Украине гаубицы, снаряды и системы ПВО на €1,1 млрд
Политика
Германия подписала договор о гарантиях безопасности Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 100,28 (+0,34) Инвестиции, 17 апр, 16:37 Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 94,32 (+0,25) Инвестиции, 17 апр, 16:37
Пожарные третий день борются с огнем в здании биржи XVII века в Дании Общество, 12:25
В Калужской области обезвредили беспилотный аэростат Политика, 12:21
«Ъ» узнал причину отказа страховщиков в выплате за разрушение Nord Stream Политика, 12:15
Прокуратура начала проверку после массовой гибели дельфинов в Анапе Общество, 12:12
Прокуратура Германии подтвердила задержание бывшего ополченца ДНР Политика, 12:10
В CryptoQuant заявили о рекордном накоплении биткоинов перед халвингом Крипто, 12:10
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек прибыл в Киев с необъявленным визитом Политика, 12:05
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Мосгорсуд утвердил штраф Макаревичу за отсутствие плашки иноагента Политика, 12:03
Ozon — о влиянии маркетплейса на экономику и корпоративной культуре РБК Компании, 12:00
22 апреля пройдет форум молодых предпринимателей «Создай НАШЕ» РБК Events, 11:53
Начать играть на бирже можно даже имея 10 тыс. рублей — советы начинающим Pro, 11:50
Греция приблизилась к восстановлению экономики до уровня 2009 года Экономика, 11:46
Байден связал с каннибалами исчезновение тела погибшего на войне дяди Общество, 11:41
Как бизнес-мессенджер Chat&Sign помогает внедрить контроль за поставками Отрасли, 11:40