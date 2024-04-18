Мосгорсуд утвердил штраф Макаревичу за отсутствие плашки иноагента
Мосгорсуд оставил в силе постановление Симоновского районного суда о штрафе музыканту Андрею Макаревичу (признан иноагентом) в размере 35 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.
«Апелляционную жалобу заявителя без удовлетворения», — говорится в сообщении.
Летом 2023 года в отношении музыканта завели дело по ч. 4 ст. 19.34 КоАП России — нарушение требований к иностранным агентам. Суд назначил музыканту штраф в размере 35 тыс. руб. за отсутствие плашки об иноагентстве.
Пресс-секретарь лидера группы «Машина времени» Антон Чернин тогда подчеркнул, что Макаревич маркирует свои публикации в соцсетях. В одной из них он мог пропустить пометку, предположил Чернин.
После начала спецоперации на Украине Макаревич заявил, что находится в Израиле. Музыкант неоднократно высказывался против военной операции России.
Минюст сообщил, что поводом для включения лидера «Машины времени» в реестр иноагентов стало интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан в России иноагентом, также внесен в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности).
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