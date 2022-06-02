Песков заявил, что Киев «морозит переговоры»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 63,66 (+0,92) Инвестиции, 01 июн, 16:33
Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 61,47 (-0,13) Инвестиции, 01 июн, 16:33
Рогозин допустил активацию телескопа, который ФРГ потребовала отключить Технологии и медиа, 09:49
В трех регионах внедрят систему распознавания силуэтов Общество, 09:45
Зачем вещам «особый» интернет РБК и МегаФон, 09:43
Вице-мэр Ракова рассказала о новых возможностях трудоустройства в Москве Город, 09:31
Секреты «гамбургерологии»: почему McDonald's не уступает конкурентам Pro, 09:28
Что не так с самостоятельной организацией командировок и чем ее заменить РБК и Trivio, 09:20
Правительство отменило квоты на экспорт некоторых удобрений Экономика, 09:08
Росреестр назвал округа Москвы — лидеры по регистрации новостроек Недвижимость, 09:01
Кадыров выбыл из топ-5 богатейших глав регионов Политика, 09:00
Песков заявил, что Киев «морозит переговоры» Политика, 08:58
Какие практики помогают «отключиться» от мира, чтобы узнать себя РБК и ГАЛС, 08:55
Экономика России под санкциями. Что в новых условиях покупать инвестору Pro, 08:51
Хёрд заявила о разочаровании решением суда по делу против Деппа Общество, 08:46
Гол и пас Панарина помогли «Рейнджерс» крупно обыграть «Тампу» Спорт, 08:35
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков заявил, что Киев «морозит переговоры»

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Украине хорошо известны требования России, однако Киев демонстрирует незаинтересованность в продолжении переговоров, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Российская сторона предельно четко озвучила свои требования. Они хорошо известны в Киеве. Именно Киев сейчас, собственно, морозит эти переговоры», — сказал Песков. По его словам, Украина, «видимо, под нажимом своих кураторов предпочитает другой вариант», — сказал он «РИА Новости».

После начала военной спецоперации России на Украине Киев и Москва провели несколько раундов переговоров, пытаясь урегулировать конфликт.

Наибольшего прогресса делегации достигли на встрече с участием глав МИД России, Украины и Турции в Стамбуле 29 марта. На переговорах Киев внес предложения по гарантиям безопасности и нейтрального статуса Украины. Также на встрече в Турции украинская сторона не связывала с понятием «международно признанные границы Украины» статус Крыма, Севастополя, ДНР и ЛНР, говорил глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.

В Пентагоне увидели логичный выход из ситуации на Украине в переговорах
Политика
Марк Милли


Однако затем Украина поменяла позицию в переговорах по урегулированию конфликта, заявил президент Владимир Путин. Они [украинская делегация] отошли от прежних намерений вынести за скобки вопросов гарантий безопасности [статус] Крыма, Севастополя и республик Донбасса. Они просто от этого отказались», — рассказал российский лидер.

Советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк говорил, что «некоторое изменение переговорного фона» в том числе в связано с событиями в городе Буча в Киевской области «и это накладывает определенный отпечаток». После отступления российских военных из этого города украинские и западные СМИ, в том числе агентства Reuters и AFP, а также украинские политики, опубликовали кадры с телами людей в гражданской одежде на улицах города.

Минобороны России заявило, что российские военные не причастны к убийствам мирного населения Бучи, а опубликованные материалы являются провокацией. Кремль назвал произошедшее в городе подлогом с целью «попытаться очернить российскую армию».

Читайте на РБК Pro
Pro
Как менеджмент по «методу собаки Павлова» сделал американца миллиардером
Статьи
Pro
Фото: Sam Lion / Pexels Huawei, МТС, Avito: три небанальных альтернативы для продвижения
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Как выходить на рынок ОАЭ — кейс финансового сервиса
Кейсы
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Хотите заключить сделку — правильно молчите. Неочевидный секрет продаж
Статьи
Pro
Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи
Pro
Фото: Matthew Horwood / Getty Images Как перестать бояться и полюбить инфляцию
Статьи
Pro
Босс-кровосос: что больше всего раздражает россиян в их руководителях
Статьи
Pro
Почему мы видим сны: 5 теорий
Статьи
Теги
Дмитрий Песков Украина переговоры
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Эрдоган предложил Путину организовать переговоры России, Украины и ООН
Политика
Путин заявил Шольцу и Макрону о готовности к переговорам с Украиной
Политика
Путин заявил, что Украина устроила «саботаж» переговоров с Россией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter