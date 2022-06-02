Песков заявил, что Киев «морозит переговоры»

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Украине хорошо известны требования России, однако Киев демонстрирует незаинтересованность в продолжении переговоров, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Российская сторона предельно четко озвучила свои требования. Они хорошо известны в Киеве. Именно Киев сейчас, собственно, морозит эти переговоры», — сказал Песков. По его словам, Украина, «видимо, под нажимом своих кураторов предпочитает другой вариант», — сказал он «РИА Новости».

После начала военной спецоперации России на Украине Киев и Москва провели несколько раундов переговоров, пытаясь урегулировать конфликт.

Наибольшего прогресса делегации достигли на встрече с участием глав МИД России, Украины и Турции в Стамбуле 29 марта. На переговорах Киев внес предложения по гарантиям безопасности и нейтрального статуса Украины. Также на встрече в Турции украинская сторона не связывала с понятием «международно признанные границы Украины» статус Крыма, Севастополя, ДНР и ЛНР, говорил глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.

Однако затем Украина поменяла позицию в переговорах по урегулированию конфликта, заявил президент Владимир Путин. Они [украинская делегация] отошли от прежних намерений вынести за скобки вопросов гарантий безопасности [статус] Крыма, Севастополя и республик Донбасса. Они просто от этого отказались», — рассказал российский лидер.

Советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк говорил, что «некоторое изменение переговорного фона» в том числе в связано с событиями в городе Буча в Киевской области «и это накладывает определенный отпечаток». После отступления российских военных из этого города украинские и западные СМИ, в том числе агентства Reuters и AFP, а также украинские политики, опубликовали кадры с телами людей в гражданской одежде на улицах города.

Минобороны России заявило, что российские военные не причастны к убийствам мирного населения Бучи, а опубликованные материалы являются провокацией. Кремль назвал произошедшее в городе подлогом с целью «попытаться очернить российскую армию».