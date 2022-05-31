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В Пентагоне увидели логичный выход из ситуации на Украине в переговорах

Логичный выход из ситуации на Украине — переговоры сторон, считает Милли. В Пентагоне видят угрозу эскалации, а потому поддерживают контакт с Москвой. Мединский говорил, что Киев заморозил переговоры по своей инициативе
Марк Милли
Марк Милли (Фото: Zuma / TASS)

Ситуация на Украине может стать еще более серьезной, американские власти в связи с этим предпринимают усилия для недопущения эскалации конфликта, разрешить его было бы разумно дипломатическим путем, заявил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью Fox News.

«Всегда есть возможность эскалации, нам необходимо ей управлять и оценивать шанс эскалации <...>. Я думаю, развязка ситуации посредством переговоров стала бы логичным выбором», — сказал генерал.

Милли указал, что американский министр обороны Ллойд Остин ведет диалог с российским коллегой Сергеем Шойгу, а тот общается со своим коллегой, главой Генштаба Валерием Герасимовым. Он также пояснил, что контакт поддерживается, чтобы не «допустить разрастания этого в нечто более ужасное».

Разговор между Шойгу и Остином состоялся 13 мая и стал первым за три месяца, с середины февраля. «Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», — говорилось в сообщении российского Минобороны.

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Фото:пресс-служба МИД Беларуси

Представители России и Украины приняли участие в нескольких раундах переговоров. Первые три состоялись в Белоруссии; последняя очная встреча прошла в конце марта в стамбульском дворце Долмабахче, во время которой украинская делегация передала российским коллегам свои предложения по урегулированию ситуации. Россия направила ответные документы, однако не получила ответа, говорил позднее глава российской делегации Владимир Мединский. «Замораживание переговоров — это полностью инициатива Украины», — резюмировал он.

Россия намерена завершить спецоперацию на Украине путем переговоров, сказал в начале апреля представитель российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва хотела бы согласия украинского президента Владимира Зеленского на предложенные ему условия. В конце мая президент Владимир Путин заверил, что Россия готова к возобновлению переговоров.

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Эрдоган пообещал Зеленскому поддержку в продолжении переговоров с Россией
Политика
Реджеп Тайип Эрдоган

Власти Украины сообщили, что произошедшее в Буче оказало влияние на ход переговоров, наложив на них «определенный отпечаток». «Украинское общество сейчас с гораздо большим негативом относится к любой переговорной концепции, которая касается России», — говорил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. О влиянии этих событий на переговоры заявлял и Путин: он считает события в Буче «провокацией».

Зеленский настаивает, что переговоры между Россией и Украиной должны продолжиться на уровне президентов и без посредников. «Только с ним. Без его посредников любых. И на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов», — указывал он. Президент Украины отмечал, что жители страны «не жаждут» его контакта с президентом России, однако такой разговор необходим.

В Кремле говорили, что допускают встречу Путина и Зеленского, однако до этого следует подготовить документ, который бы они утвердили. Встреча при иных обстоятельствах «вряд ли возможна», подчеркнул Песков.

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Украина США Пентагон
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