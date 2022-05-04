Политика , 04 мая, 19:05
0
Три страны ЕС усомнились в эффективности запрета на транспортировку нефти
Греция, Мальта и Кипр усомнились в необходимости введения запрета на транспортировку нефти между третьими странами, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух дипломатов.
По мнению этих стран, такая мера поможет конкурентам Европы. В экономике Греции и Кипра судоходные отрасли являются крупными, Мальта же является государством флага, то есть компании могут регистрировать свои суда там и ходить под ее флагом, отмечает Bloomberg.
Материал дополняется.