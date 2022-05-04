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Три страны ЕС усомнились в эффективности запрета на транспортировку нефти

Фото: John Kolesidis / Reuters
Фото: John Kolesidis / Reuters

Греция, Мальта и Кипр усомнились в необходимости введения запрета на транспортировку нефти между третьими странами, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух дипломатов.

По мнению этих стран, такая мера поможет конкурентам Европы. В экономике Греции и Кипра судоходные отрасли являются крупными, Мальта же является государством флага, то есть компании могут регистрировать свои суда там и ходить под ее флагом, отмечает Bloomberg.

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Материал дополняется. 

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