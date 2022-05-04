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Война санкций ,  
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ЕС запретит перевозить российскую нефть и страховать ее поставки

Евросоюз намерен запретить услуги, связанные с перевозкой российской нефти, в том числе услуги страхования поставок. Эту меру планируется включить в шестой пакет санкций. В ЕС ожидают, что она вступит в силу в начале июня
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Фото: Peter Dejong / AP
Фото: Peter Dejong / AP

Евросоюз в рамках нового пакета санкций предложил запретить европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой российской нефти, в том числе в сфере страхования, со ссылкой на источники и проект санкционного документа сообщил Bloomberg. Информацию об этом также подтвердил собеседник Reuters.

Как пишет Bloomberg, запрет будет распространяться на предоставление «прямо или косвенно технической поддержки, посреднических услуг, финансирования или финансовой помощи или любых других услуг, связанных с транспортировкой, в том числе путем перевалки с судна на судно, в третьи страны сырой нефти и нефтепродуктов, произведенных в России или экспортированных из нее».

Санкции также коснутся услуг страхования. Как отметил Bloomberg, это крайне важный пункт, поскольку 95% договоров страхования ответственности танкеров проводится через Международную группу ассоциаций (клубов) взаимного страхования (International Group of Protection & Indemnity Clubs), которая зарегистрирована в Лондоне и обязана соблюдать европейское законодательство.

По словам источников Bloomberg и Reuters, в Евросоюзе хотят, чтобы эта часть нового, шестого пакета санкций вступила в силу через месяц, в начале июня.

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Фото:Carolyn Van Houten / Global Look Press

Ранее 4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках нового пакета санкций ЕС планирует ввести поэтапное эмбарго на российскую нефть. В течение полугода Евросоюз намерен отказаться от поставок сырой российской нефти, а к концу года — и от импорта продуктов нефтепереработки.

В Кремле, в свою очередь, предупредили, что введение запрета на импорт российской нефти со стороны Евросоюза «ударит по всем». «Такое эмбарго повлияет очень серьезно на мировой нефтяной рынок. Очень серьезно, в худшую сторону, повлияет на энергобалансы на европейском континенте», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом США останутся «при своих» и будут чувствовать себя лучше, чем европейцы, которым будет тяжело, добавил он.

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нефть санкции Евросоюз транспортировка нефти
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