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Война санкций ,  
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Послы стран ЕС не смогли согласовать эмбарго на российскую нефть

По данным Reuters, решение о введении эмбарго тормозит обеспокоенность Венгрии, Чехии, Словакии и Болгарии. Его снова обсудят 5 мая
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Фото: Bernd Wüstneck / dpa / Global Look Press
Фото: Bernd Wüstneck / dpa / Global Look Press

Послы стран — членов ЕС не достигли соглашения по эмбарго на российскую нефть, его вновь попытаются согласовать в четверг, 5 мая, сообщает источник Reuters.

Собеседник агентства указал, что опасения из-за ограничений на нефть высказали Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия. Источники Bloomberg также сообщили, что против эмбарго возражал представитель Венгрии, а Греция, Мальта и Кипр подняли вопрос о запрете транспортировки нефти между третьими странами, заявив, что этот шаг просто поможет конкурентам из Европы.

По словам дипломатов, послы ЕС намерены утвердить пакет до конца недели, в крайнем случае — до 9 мая.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС планирует отказаться от сырой российской нефти в течение полугода, а от импорта продуктов нефтепереработки — к концу этого года.

Reuters узнал о послаблении ЕС для Венгрии и Словакии по российской нефти
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Фото:Carolyn Van Houten / Global Look Press

Источники Reuters и Bloomberg передавали, что в рамках нового пакета санкций ЕС также предлагает запретить европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой российской нефти, в том числе в сфере страхования. Bloomberg указал, что это важный пункт, поскольку 95% договоров страхования ответственности танкеров проводится через Международную группу ассоциаций (клубов) взаимного страхования, которая зарегистрирована в Лондоне и должна соблюдать европейское законодательство.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что запрет на импорт российской нефти не поддержит Будапешт. Венгерская сторона хотела бы, чтобы он не распространялся на импорт сырой нефти по трубопроводам, пояснял он.
Министр экономики Германии Роберт Хабек отмечал, что Берлин эмбарго на российскую нефть поддержит.

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В Кремле возможное эмбарго на поставки нефти считают решением, которое «ударит по всем», так как запрет негативно повлияет на энергобалансы континента и повлечет изменения на мировом нефтяном рынке.

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
нефть эмбарго санкции ЕС Россия российская нефть
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