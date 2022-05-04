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Война санкций ,  
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Минфин раскрыл среднюю цену на нефть Urals

Минфин: средняя цена нефти Urals в апреле составила $70,52 за баррель
Средняя стоимость барреля российской экспортной нефти Urals в апреле составила чуть больше $70, сообщил Минфин. Размер скидки для покупателей российской нефти увеличился более чем на 10% по сравнению с мартовским
Фото: Сергей Карпухин / Reuters
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Средняя цена нефти марки Urals в апреле составила $70,52 за баррель, сообщил Минфин.

По сравнению с апрелем прошлого года экспортная стоимость Urals выросла (тогда баррель стоил в среднем $62,5), а средняя цена фьючерсов на эталонный сорт Brent за апрель составила $105, следует из данных Investing за апрель.

Таким образом, средний дисконт для покупателей российской нефти вырос до 33%. Месяц назад скидка была около 20%.

Средняя цена на нефть марки Urals в январе—апреле 2022 года сложилась на уровне $84,68 за баррель, в январе—апреле 2021 года она составляла $60,47.

Нефть и нефтепродукты — ключевой источник экспортной выручки России, на их долю приходится $180 млрд, или почти 37% всего товарного экспорта, по данным ФТС за 2021 год. Экспорт природного газа значительно уступает — $64 млрд в 2021 году.

ЕС запретит перевозить российскую нефть и страховать ее поставки
Политика
Фото:Peter Dejong / AP

Из-за российской спецоперации на Украине Евросоюз активно обсуждает ограничения на закупку российской нефти. В частности, Брюссель намерен запретить услуги, связанные с ее перевозкой, в том числе услуги страхования поставок, сообщили со ссылкой на источники и проект санкционного документа Bloomberg и Reuters. Эту меру планируется включить в шестой пакет санкций, который должен вступить в силу в начале июня.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках нового пакета ЕС планирует ввести поэтапное эмбарго на российскую нефть. В течение полугода Евросоюз намерен отказаться от поставок сырой нефти, а к концу года — и от импорта нефтепродуктов.

ЕС также намерен отключить Сбербанк и несколько других российских крупных банков от международной системы SWIFT. Это, по словам фон дер Ляйен, «закрепит изоляцию российского финансового сектора от глобальной системы». По данным Politico, речь идет об отключении от SWIFT Московского кредитного банка (МКБ) и Россельхозбанка.

В начале марта эмбарго на российскую нефть ввели США. На этом фоне цены на мировом рынке выросли до $130 за баррель, но затем постепенно снизились. Также о решении прекратить поставки нефти из России заявила Великобритания. Сделать она это планирует к концу года.

На фоне этих санкций президент России Владимир Путин поручил ускорить создание инфраструктуры, чтобы перенаправить экспорт нефти и газа с Запада на другие «перспективные рынки — на Юг и Восток», а также поручил правительству совместно с нефтегазовыми компаниями изучить перспективы рынков Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

3 мая Путин подписал закон об ответных мерах на антироссийские санкции. Список лиц и организаций, против которых Россия введет ограничения, правительство подготовит за десять дней. С теми, кто попадет в список, российским гражданам, компаниями и госорганам будут запрещено заключать сделки, также будет запрещен вывоз сырья или продукции в пользу фигурантов списка.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
нефть Urals экспорт
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