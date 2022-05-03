Le Matin узнала о желании Болгарии и Чехии выйти из эмбарго на нефть

Страны хотят последовать примеру Венгрии и Словакии, для которых ЕК хочет сделать исключение. Постепенный запрет на поставки нефти, как предполагается, войдет в шестой пакет санкций Евросоюза против России

Болгария и Чехия хотят последовать примеру Венгрии и Словакии и просить Еврокомиссию исключить их из эмбарго на поставки российской нефти, сообщает швейцарская газета Le Matin со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.

Постепенный запрет на импорт нефти, как предполагается, войдет в шестой пакет санкций Евросоюза против России. Исключение хотят сделать для Венгрии и Словакии, которые полностью зависят от российских поставок, сказал неназванный европейский чиновник. По его словам, ЕС должен постараться избежать ситуации, когда послаблений начнут требовать другие страны, и найти правильное решение.

Ранее о том, что ЕК может разрешить Венгрии и Словакии импорт российской нефти, сообщало агентство Reuters со ссылкой на двух представителей Евросоюза. По словам одного из них, Еврокомиссия может либо позволить этим странам не присоединяться к эмбарго, либо предложить им длительный переходный период. В то же время министр экономики Германии Роберт Хабек выразил готовность страны поддержать эмбарго на российскую нефть. При этом ФРГ «потребуется больше времени, чтобы стать независимыми от импорта природного газа», заявляли немецкие власти.

Телеканал NBC со ссылкой на европейских и американских дипломатов сообщал, что Брюссель объявит о новых ограничительных мерах в отношении России, включающих запрет на поставки нефти, на этой неделе. Похожие сроки называла и газета The New York Times.