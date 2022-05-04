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Военная операция на Украине ,  
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ЕС запланировал ввести санкции против патриарха Кирилла

Накануне патриарх заявил, что Россия «никогда ни на кого не нападала» и лишь «защищала свои рубежи». Он также утверждал, что настроенные против России силы пытаются оторвать от народа церковь
Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Еврокомиссия планирует ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает агентство AFP со ссылкой на документ, который есть в распоряжении агентства. Об этом также сообщила The New York Times со ссылкой на европейских дипломатов, которые ознакомились с документами.

Меры планируется принять в рамках готовящегося сейчас шестого пакета европейских санкций.

Помимо этого, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует включить в новый санкционный пакет запрет на импорт всей российской нефти. На то, чтобы отказаться от сырой нефти, у союза уйдет полгода, спрогнозировала она, на то, чтобы отказаться от нефтепродуктов, — весь 2022 год.

Коме того, шестой раунд санкций будет предусматривать персональные ограничения в отношении военных и других людей, «совершивших военные преступления», отключение Сбербанка и некоторых других крупных банков от системы SWIFT, запрет на вещание на территории Евросоюза трех крупных российских госканалов.

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Патриарх Кирилл

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждал, что новые санкции затронут лиц, распространяющих «дезинформацию».

Меры должен одобрить Совет ЕС, ближайшие заседания назначены на 10 и 16 мая.

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Санкции против патриарха Кирилла Евросоюзу в конце апреля предложила ввести Литва. Вильнюс посчитал, что он поддерживает военную операцию на Украине. «Этот человек [Кирилл], на мой взгляд, занимается не пастырской заботой, а губит души, если попытаться найти какой‑то духовный термин, описывающий его высказывания», — пояснял глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис.

3 мая патриарх Кирилл заявил во время проповеди в Архангельском соборе Московского Кремля, что Россия «никогда ни на кого не нападала», а лишь «защищала свои рубежи». «Мы ни с кем не хотим воевать. Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, что великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала — она только защищала свои рубежи», — сказал он.

Патриарх также выразил надежду на то, что Господь будет хранить «землю Русскую от междоусобной брани и от нашествия иноплеменников».

В начале апреля Кирилл заявил в пастырском слове, что настроенные против России силы пытаются оторвать от народа церковь, которая удерживает мир от пришествия антихриста.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
патриарх Кирилл ЕС Еврокомиссия санкции
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