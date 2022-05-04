ЕС запланировал ввести санкции против патриарха Кирилла
Еврокомиссия планирует ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает агентство AFP со ссылкой на документ, который есть в распоряжении агентства. Об этом также сообщила The New York Times со ссылкой на европейских дипломатов, которые ознакомились с документами.
Меры планируется принять в рамках готовящегося сейчас шестого пакета европейских санкций.
Помимо этого, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует включить в новый санкционный пакет запрет на импорт всей российской нефти. На то, чтобы отказаться от сырой нефти, у союза уйдет полгода, спрогнозировала она, на то, чтобы отказаться от нефтепродуктов, — весь 2022 год.
Коме того, шестой раунд санкций будет предусматривать персональные ограничения в отношении военных и других людей, «совершивших военные преступления», отключение Сбербанка и некоторых других крупных банков от системы SWIFT, запрет на вещание на территории Евросоюза трех крупных российских госканалов.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждал, что новые санкции затронут лиц, распространяющих «дезинформацию».
Меры должен одобрить Совет ЕС, ближайшие заседания назначены на 10 и 16 мая.
Санкции против патриарха Кирилла Евросоюзу в конце апреля предложила ввести Литва. Вильнюс посчитал, что он поддерживает военную операцию на Украине. «Этот человек [Кирилл], на мой взгляд, занимается не пастырской заботой, а губит души, если попытаться найти какой‑то духовный термин, описывающий его высказывания», — пояснял глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис.
3 мая патриарх Кирилл заявил во время проповеди в Архангельском соборе Московского Кремля, что Россия «никогда ни на кого не нападала», а лишь «защищала свои рубежи». «Мы ни с кем не хотим воевать. Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, что великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала — она только защищала свои рубежи», — сказал он.
Патриарх также выразил надежду на то, что Господь будет хранить «землю Русскую от междоусобной брани и от нашествия иноплеменников».
В начале апреля Кирилл заявил в пастырском слове, что настроенные против России силы пытаются оторвать от народа церковь, которая удерживает мир от пришествия антихриста.