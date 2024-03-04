Путин призвал власти всех уровней не забывать об угрозах России

Власти на местах должны помнить, что внешние угрозы не пустые для государства, призвал президент России на встрече с мэром Москвы. Но отметил, что «друзей у нас больше»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Российские власти всех уровней должны помнить, что угрозы, которые пытаются создать стране, не пустые, заявил президент Владимир Путин 4 марта на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным, передает «Интерфакс».

«Мы понимаем, что угрозы, которые пытаются создать, все-таки не пустые, и мы должны это иметь в виду. Конечно, и на правительственном, на федеральном уровне, на региональном», — сказал глава государства.

Собянин, докладывая президенту о социально-экономической ситуации в столице, отметил, что ситуация «складывается очень даже неплохо, <...> несмотря на происки врагов, всевозможные санкции».

«Друзей у нас больше, — сказал Путин, — есть еще одно известное выражение: быть нашим другом и врагом одинаково почетно».

3 марта заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что перехваченный разговор офицеров бундесвера показывает, что Германия готовится к войне с Россией. Перед этим главред RT Маргарита Симоньян опубликовала запись разговора немецких офицеров. Там обсуждалась возможность нанесения удара по Крымскому мосту, а также поставки на Украину дальнобойных ракет Taurus. Контрразведка ФРГ начала проверку, чтобы выяснить, были ли действительно перехвачены сообщения.

Комментируя договоренность Финляндии с США о размещении вооружений и военного контингента на финской территории, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что «когда Финляндия стала членом НАТО и военная инфраструктура блока будет заходить внутрь Финляндии, для нас это, совершенно очевидно, будет представлять угрозу». Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года.

Швеция подала заявку на вступление в североатлантический альянс в мае 2022 года одновременно с Финляндией. Ее заявку долгое время блокировали Турция и Венгрия. В конце января турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган утвердил ратификацию членства Швеции в НАТО, а парламент Венгрии также одобрил заявку страны.

В мае 2022 года Путин заявил, что вступление двух стран в НАТО не создает непосредственной угрозы России, но расширение западной военной инфраструктуры на этих территориях «вызовет ответную реакцию». В августе 2023 года глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что на западном и северо-западном стратегических направлениях угрозы военной безопасности России кратно выросли. В августе 2022 года министр назвал угрозами России «преступления киевского режима в отношении граждан ДНР и ЛНР», а также «военное освоение» территории Украины членами НАТО и желание страны вступить в альянс.