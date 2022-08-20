Шойгу объяснил начало операции на Украине «неприемлемыми угрозами» России

Сергей Шойгу (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Россия начала военную операцию на Украине из-за того, что действия украинских властей создавали для страны неприемлемую угрозу. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на открытии Международного антифашистского конгресса, передает телеканал «Звезда».

Угрозами безопасности России он назвал «преступления киевского режима в отношении граждан ДНР и ЛНР», а также «военное освоение» территории Украины со стороны НАТО и желание страны вступить в альянс.

Военная операция на Украине. Главное Политика

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Он заявил, что военные действия направлены на «защиту населения Донбасса от геноцида», а также «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины.

Позже российские власти, в том числе Шойгу, объясняли необходимость проведения операции тем, что Украина превратилось во «враждебное» для России государство с угрозой создания ядерного оружия и размещением американских биолабораторий.

Украинские власти не раз отрицали поддержку нацизма в стране, а также планы по созданию угроз для России, отвергали данные о создании биологического или ядерного оружия. После начала военных действий они ввели в стране военное положение и вместе с 140 странами в Генеральной Ассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.

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В начале мая опрос социологической компании Russian Field показал, что возможностью отменить военную операцию воспользовались бы 29% россиян, еще 55% ответили противоположно. Против нее высказались 25% опрошенных, за — 32%. Исследователи выяснили, что в основном военные действия на Украине поддерживают силовики и госслужащие, а против выступают работники науки, культуры, СМИ и рекламы.