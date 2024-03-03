Медведев оценил запись разговора военных в Бундесвере
Перехваченный разговор офицеров Бундесвера показывает, что Германия готовится к войне с Россией. Такое мнение высказал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.
По его словам, обсуждение военных это не просто «разговорчики». Есть много примеров в истории, когда они принимают решение за гражданских о начале войн, так что немецкие власти и сам канцлер Германии Олаф Шольц могут не знать о «происках военных», добавил Медведев.
«Попытки представить разговор офицеров Бундесвера как игры в ракеты и танчики — злонамеренная ложь. Германия готовится к войне с Россией», — написал политик.
Ранее главред RT Маргарита Симоньян опубликовала запись разговора немецких офицеров, где обсуждается возможный удар по Крымскому мосту, а также поставки на Украину дальнобойных ракет Taurus. Немецкая контрразведка начала проверку, чтобы выяснить, были ли действительно перехвачены сообщения.
Москва потребовала от Берлина объяснений в связи с появлением записи. По словам официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, гибридная война Запада против России «идет полным ходом» и попытки немецкой стороны уйти от ответов на вопросы будут расцениваться «как признание вины».
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