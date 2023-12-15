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Политика ,  
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Кремль предупредил об угрозе России из-за размещения сил США в Финляндии

Песков: размещение вооружений США в Финляндии представляет угрозу для России
Россия сожалеет о решении Финляндии разрешить США размещать на ее территории вооружения и военные контингенты, так как это приведет к напряженности в регионе, заявил представитель Кремля
Фото: Maavoimat / EYEPRESS / Reuters
Фото: Maavoimat / EYEPRESS / Reuters

России остается только сожалеть в связи с договоренностью США и Финляндии о размещении вооружений и военного контингента на финской территории, так как это, безусловно, приведет к усилению напряжения. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Когда Финляндия стала членом НАТО и военная инфраструктура блока будет заходить внутрь Финляндии, для нас это, совершенно очевидно, будет представлять угрозу», — подчеркнул он.

Накануне США договорились с Финляндией о размещении вооружений на ее территории. Соответствующее соглашение глава финского Минобороны Антти Хяккянен подпишет 18 декабря.

В Хельсинки назвали это жестким сдерживающим фактором для России и гарантией безопасности для Финляндии. Хяккянен заявил, что российские действия изменили военное сотрудничество между странами Северной Европы и другими европейскими странами «в лучшую сторону».

Финляндия разрешила размещать у себя оружие США
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Финляндия вступила в НАТО в апреле. Подавшая одновременно с ней в прошлом мае заявку Швеция все еще ожидает одобрения со стороны Венгрии и Турции.

До этого заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предупреждал, что Швеция и Финляндия могут стать целью России, если на территории этих стран появятся войска альянса.

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Глава Минобороны Финляндии Сергей Шойгу выражал опасения, что после этого на финской территории появятся ударные вооружения НАТО, «способные на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России». В октябре он объявил, что Россия укрепляет западные рубежи.

Президент Владимир Путин в 2022 году говорил, что непосредственной угрозы от вступления Финляндии в блок нет, но расширение военной инфраструктуры на этой территории «вызовет ответную реакцию».

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Финляндия США Кремль Дмитрий Песков вооружения угроза

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