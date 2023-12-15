Кремль предупредил об угрозе России из-за размещения сил США в Финляндии

Россия сожалеет о решении Финляндии разрешить США размещать на ее территории вооружения и военные контингенты, так как это приведет к напряженности в регионе, заявил представитель Кремля

Фото: Maavoimat / EYEPRESS / Reuters

России остается только сожалеть в связи с договоренностью США и Финляндии о размещении вооружений и военного контингента на финской территории, так как это, безусловно, приведет к усилению напряжения. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Когда Финляндия стала членом НАТО и военная инфраструктура блока будет заходить внутрь Финляндии, для нас это, совершенно очевидно, будет представлять угрозу», — подчеркнул он.

Накануне США договорились с Финляндией о размещении вооружений на ее территории. Соответствующее соглашение глава финского Минобороны Антти Хяккянен подпишет 18 декабря.

В Хельсинки назвали это жестким сдерживающим фактором для России и гарантией безопасности для Финляндии. Хяккянен заявил, что российские действия изменили военное сотрудничество между странами Северной Европы и другими европейскими странами «в лучшую сторону».

Финляндия вступила в НАТО в апреле. Подавшая одновременно с ней в прошлом мае заявку Швеция все еще ожидает одобрения со стороны Венгрии и Турции.

До этого заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предупреждал, что Швеция и Финляндия могут стать целью России, если на территории этих стран появятся войска альянса.

Глава Минобороны Финляндии Сергей Шойгу выражал опасения, что после этого на финской территории появятся ударные вооружения НАТО, «способные на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России». В октябре он объявил, что Россия укрепляет западные рубежи.

Президент Владимир Путин в 2022 году говорил, что непосредственной угрозы от вступления Финляндии в блок нет, но расширение военной инфраструктуры на этой территории «вызовет ответную реакцию».