Путин заявил, что Россия не планирует размещать ядерное оружие в космосе

Об опасениях, что Россия разместит на орбите ядерное оружие для уничтожения спутников, заявляли в США. Путин назвал на Совете безопасности эти сообщения вбросом и заявил, что США блокируют идеи Москвы о запрете подобного оружия

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

У России нет планов по размещению ядерного оружия в космосе, как заявляют в США, сказал президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности России.

«Мы с вами уже обсуждали вбросы, которые делают некоторые деятели на Западе, по поводу якобы имеющихся у нас планов размещения ядерного оружия в космосе. Я говорю «якобы», потому что таких планов, как я уже говорил и как мы хорошо знаем, у нас нет», — сказал Путин.

Накануне, выступая с посланием Федеральному собранию, глава государства сказал, что Россия еще в 2008 году выдвинула предложение о неразмещении ядерного оружия в космосе, но США не отреагировали на эту инициативу. Путин не уточнил, о каком документе идет речь. Но в 2008-м Россия представила проект «Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов».



По мнению главы государства, заявления США о заинтересованности в диалоге с Россией по вопросам стратегической стабильности — демагогия в преддверии президентских выборов. «Они хотят показать, что по-прежнему правят миром», — считает Путин.





В середине февраля власти США сообщили о «серьезной угрозе национальной безопасности» из-за российской разработки, якобы угрожающей спутникам. Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби 15 февраля заявил, что эти противоспутниковые средства пока не развернуты.



Собеседники CNN пояснили, что разрабатываемое Россией оружие может поразить коммерческие и правительственные спутники на низкой орбите, создав при взрыве заряда мощную электромагнитную волну, которая выведет аппараты из строя. Такое оружие создаст угрозу спутникам, отвечающим в том числе за мобильную и интернет-связь, например Starlink. Пострадать могут и спутники на более высоких орбитах, отметили источники телеканала. После такой атаки многие околоземные орбиты станут непригодны для использования, так как будут засорены обломками.

Источники The Wall Street Journal сообщили, что США поддерживают контакты с Россией по поводу противоспутникового оружия и что они обращались к Индии, Китаю и странам «Группы семи» с тем, чтобы те отговорили российские власти от планов разместить такое оружие на околоземной орбите.