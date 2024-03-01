 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин заявил, что Россия не планирует размещать ядерное оружие в космосе

Путин опроверг заявления, что Россия хочет разместить ядерное оружие в космосе
Об опасениях, что Россия разместит на орбите ядерное оружие для уничтожения спутников, заявляли в США. Путин назвал на Совете безопасности эти сообщения вбросом и заявил, что США блокируют идеи Москвы о запрете подобного оружия
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

У России нет планов по размещению ядерного оружия в космосе, как заявляют в США, сказал президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности России.

«Мы с вами уже обсуждали вбросы, которые делают некоторые деятели на Западе, по поводу якобы имеющихся у нас планов размещения ядерного оружия в космосе. Я говорю «якобы», потому что таких планов, как я уже говорил и как мы хорошо знаем, у нас нет», — сказал Путин.

Накануне, выступая с посланием Федеральному собранию, глава государства сказал, что Россия еще в 2008 году выдвинула предложение о неразмещении ядерного оружия в космосе, но США не отреагировали на эту инициативу. Путин не уточнил, о каком документе идет речь. Но в 2008-м Россия представила проект «Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов».

По мнению главы государства, заявления США о заинтересованности в диалоге с Россией по вопросам стратегической стабильности — демагогия в преддверии президентских выборов. «Они хотят показать, что по-прежнему правят миром», — считает Путин.

США предостерегли Россию от размещения ядерного оружия в космосе
Политика
Фото:Samuel Corum / Getty Images

В середине февраля власти США сообщили о «серьезной угрозе национальной безопасности» из-за российской разработки, якобы угрожающей спутникам. Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби 15 февраля заявил, что эти противоспутниковые средства пока не развернуты.

Собеседники CNN пояснили, что разрабатываемое Россией оружие может поразить коммерческие и правительственные спутники на низкой орбите, создав при взрыве заряда мощную электромагнитную волну, которая выведет аппараты из строя. Такое оружие создаст угрозу спутникам, отвечающим в том числе за мобильную и интернет-связь, например Starlink. Пострадать могут и спутники на более высоких орбитах, отметили источники телеканала. После такой атаки многие околоземные орбиты станут непригодны для использования, так как будут засорены обломками.

Источники The Wall Street Journal сообщили, что США поддерживают контакты с Россией по поводу противоспутникового оружия и что они обращались к Индии, Китаю и странам «Группы семи» с тем, чтобы те отговорили российские власти от планов разместить такое оружие на околоземной орбите.

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ядерное оружие космос Владимир Путин спутники
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
В ICAN предупредили о риске ядерной войны из-за конфликта на Украине
Политика
NYT узнала о неуверенности США насчет ядерного оружия России в космосе
Политика
Путин заявил о блокировке США идей по отказу от ядерного оружия в космосе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 98,54 (-0,91) Инвестиции, 29 фев, 17:21 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 90,84 (-1,03) Инвестиции, 29 фев, 17:21
В Севастополе сработали системы ПВО Политика, 15:45
Игры разума: почему люди могут видеть призраков Pro, 15:44
Косачев потребовал ответ Германии по переговорам военных о мосте в Крым Политика, 15:39
В Берлине не стали комментировать сообщения об обсуждении ударов по Крыму Политика, 15:38
В Госдуме предложили сделать бессрочной программу материнского капитала Политика, 15:37
Чего предприниматели хотят от банков. Карточки РБК и БСПБ, 15:32
У российских вертолетчиков вскоре истекут все контракты с ООН Бизнес, 15:26
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Хотите увеличить продажи — идите на «Авито». Инструкция по продвижению Pro, 15:16
Набиуллина заявила о поддержке единого QR-кода со стороны банков Финансы, 15:13
Акции Dell взлетели на 21% после выхода финансовой отчетности Инвестиции, 15:08
Кухня-ниша: как освободить место в квартире при помощи планировки РБК и ПИК, 15:00
Начальник штаба армии США предостерег от недооценки российских военных Политика, 14:58
В полиции Дубая подтвердили задержание лидера «Спартака» Промеса Спорт, 14:56
Бумаги QWI обновили исторический минимум Инвестиции, 14:55