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В МИД Ирана назвали Помпео «высокомерным клоуном» из-за слов о Сулеймани
Госсекретарь США «выдает себя за дипломата», считает Джавад Зариф. Так он ответил на слова Помпео о радости иракцев в связи с убийством командира иранского элитного подразделения «Аль-Кудс»
Джавад Зариф (Фото: Ebrahim Noroozi / AP)

Глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал госсекретаря США Майка Помпео «высокомерным клоуном» из-за утверждения о том, что граждане Ирака радуются убийству в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом он написал в Twitter.

Помпео 3 января заявил, что иракцы «танцуют на улицах в поддержку свободы, благодарные за то, что Сулеймани больше нет». Свою запись в Twitter он сопроводил видеороликом, на котором видны идущие по улице люди с флагами Ирака.

«24 часа назад высокомерный клоун, выдающий себя за дипломата, заявил, что люди танцуют на улицах Ирака», — написал Зариф. В своем сообщении он не назвал имени Помпео, но добавил, что «сегодня тысячи наших братьев и сестер в Ираке ответили этому человеку».

Зариф заявил о «конце враждебного присутствия США в западной Азии».

Сулеймани, командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции, был убит в ночь на 3 января в результате ракетного обстрела в районе международного аэропорта в Багдаде. Атака была осуществлена по приказу президента США Дональда Трампа, который назвал генерала «террористом номер один в мире». Вашингтон дал приказ о ракетном обстреле после нескольких дней антиамериканских беспорядков у посольства США в Багдаде, организаторами которых США считают проиранские силы.

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В Пентагоне операцию по устранению Сулеймани назвали «оборонительными действиями», так как он, по мнению Вашингтона, «разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих» в регионе. В телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым Помпео заявил, что операция была направлена на защиту жизни американцев. Лавров, в свою очередь, указал, что ликвидация генерала нарушает основы международного права и может привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Тегеран назвал убийство генерала КСИР актом терроризма и пообещал ответные меры против Вашингтона. В Иране и Ираке объявили трехдневный траур. В Багдаде 4 января прошло траурное шествие по случаю прощания с Сулеймани. Его тело отправят на родину, где он будет похоронен 7 января.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Иран, Джавад Зариф, Майк Помпео
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