Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2019
USD ЦБ: 61,91 (-0,13) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Курс евро на 31 декабря 2019
EUR ЦБ: 69,34 (+0,31) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Иракское ополчение попросило военных держаться подальше от баз США Политика, 22:56 В МИД Ирана назвали Помпео «высокомерным клоуном» из-за слов о Сулеймани Политика, 22:36 Савченко назвала способ остановить «гниение» Украины Политика, 22:27 Лукашенко назначил нового министра экономики Политика, 22:03 В Ираке объявлен трехдневный траур в связи с убийством иранского генерала Политика, 21:49 Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США после убийства Сулеймани Политика, 21:36 В «Столото» обозначили сроки получения миллиардного выигрыша Общество, 20:54 Третьяк назвал ключевой момент в игре России и Швеции на молодежном ЧМ Спорт, 20:52 СК начал проверку после сообщений СМИ о стрельбе по детям в Приморье Общество, 20:47 В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми Общество, 20:38 В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета Политика, 20:29 В Минске заявили о повышении цены российской нефти для белорусских НПЗ Экономика, 19:57 Россия обыграла Швецию и вышла в финал молодежного ЧМ по хоккею Спорт, 19:50 В Кабардино-Балкарии при жесткой посадке погиб парапланерист Общество, 19:40
Политика ,  
0 
В Ираке объявлен трехдневный траур в связи с убийством иранского генерала

В Ираке объявлен трехдневный траур в связи с убийством американскими военными командующего иранского спецназа «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Об этом сообщил премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди, передает Reuters.

Траур объявлен начиная с субботы, 4 января, говорится в заявлении главы иракского правительства в Twitter.

Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате авиаудара ВВС США по международному аэропорту Багдада. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Гибель иранского генерала в Багдаде из-за удара США. Что важно знать
Политика

Приказ об атаке отдал американский президент Дональд Трамп. Операцию он объяснил тем, что иранский военачальник причастен к убийствам тысяч протестующих и американских военных. Атака произошла спустя несколько дней после обстрела базы в Ираке боевиками проиранской группировки «Хезболла».
В Белом доме предупредили, что любое ответное действие со стороны Ирана в ответ на убийство Сулеймани будет расцениваться американской стороной как «очень плохое решение».

Иран назвал убийство Сулеймани актом терроризма, власти страны пригрозили Вашингтону «многолетними последствиями» за смерть генерала. В российском МИД действия США расценили как грубое нарушение международного права.

Теги: Ирак, траур, генерал
Материалы по теме
Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США после убийства Сулеймани
Политика
Глава Ирана пригрозил США многолетними последствиями за смерть Сулеймани
Политика
Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter