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Гибель иранского генерала в Багдаде из-за удара США. Что важно знать
США нанесли удар по Багдаду, в результате которого убит глава элитного иранского подразделения Касем Сулеймани. Почему он стал мишенью и что может последовать за его смертью, в обзоре РБК
Фото: AP

Что случилось

  • Командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани был убит в результате ракетного обстрела около международного аэропорта в Багдаде, сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителя Сил народной мобилизации Ирака, поддерживаемых Ираном, Ахмеда аль-Ассади.

В Багдаде в результате ударов США убит иранский генерал Сулеймани
Политика

  • Кроме Сулеймани, по словам собеседника агентства, погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Всего от удара трех ракет погибли семь человек. Ракетная атака была совершена поблизости от грузового терминала аэропорта, после нее загорелись два автомобиля.
  • США нанеcли удары по приказу президента Дональда Трампа, говорится в заявлении Пентагона. Ударам предшествовали нескольких дней антиамериканских демонстраций в Багдаде, ответственность за которые в Вашингтоне возложили на проиранские силы. Сулеймани был организатором атак на базы международной коалиции в Ираке, в том числе совершенных 27 декабря, и готовил новые, сообщило Минобороны США.
  • В начале 2019 году США причислили КСИР к террористическим организациям, обещав борьбу с ним всеми возможными способами.

Власти показали фото с места гибели генерала Сулеймани у Багдада
Политика

Чем известен Касем Сулеймани

  • Касему Сулеймани было 62 года. Он родился в семье фермера, в городе Рабор, не имеет полного школьного образования. Во время исламской революции 1978 года примкнул к революционным силам, после чего начал служить в армии, воевал в ирано-иракской войне 1980-1988 годов. В личной жизни генерал, по словам собеседников The New Yorker, скромный человек, преданный отец пятерых детей и любящий муж, часто бравший жену в командировки.
  • Подразделение «Аль-Кудс» он возглавил в 1998 году. Корпус стражей исламской революции возглавляет Мохаммад Али Джаафари, но Сулеймани докладывал и координировал действия лично с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, сообщают в профайле генерала The New Yorker и Reuters.
  • «Аль-Кудс» (название происходит от персидского названия Иерусалима) — особый инструмент иранской внешней политики, по объему выполняемых задач сравним с американским ЦРУ (разведка и операции за рубежом) и спецназом. Создано подразделение было в 1979 году, а целью его работы является расширение иранского влияния в регионе, в том числе за счет поддержки шиитских исламских сил. База подразделения находится в бывшем посольстве США в Тегеране, оно насчитывает от 10 до 20 тыс. человек. Израильская газета Israel Hayom писала, что набор в подразделение идет по всей стране, обучение проходит в Ширазе, Тегеране и Куме, после чего бойцы отправляются в Афганистан и Ирак, чтобы получить опыт боевой работы.
  • Возглавив подразделение более 20 лет Сулеймани действовал и как политик, и как военный — планировал убийства соперников, вооружал союзников, руководил многочисленными группировками, воевавшими с американскими военными в регионе. За 20 лет Сулеймани стал главным организатором шиитских группировок во всем регионе, описывал его роль бывший начальник управления силами специальных операций Минобороны США Стэнли Маккристал в журнале Foreign Policy (в 2019 году журнал поместил генерала на первое место в рейтинге главных военных стратегов мира).

Верховный лидер Ирана пообещал «суровую месть» за убийство Сулеймани
Политика

  • Основным союзником Ирана в регионе являются Сирия и ливанское политическое и террористическое движение «Хезболла», создание которой в начале 1980-х во многом обеспечила поддержка «Аль-Кудс» и Ирана. При поддержке «Аль-Кудс» «Хезболла» провела атаки на американское посольство в Бейруте в 1983 году, на израильское посольство в Буэнос-Айресе в 1992 году, сообщали власти этих стран.
  • Связи с «Хезболлой», Сирией, проиранскими объединениями в Ираке поддерживал и координировал Сулеймани. Именно его называют архитектором иранского присутствия в Сирии, когда он выступил в поддержку президента Башара Асада. Иран до начала российской операции в стране обеспечивал выживание режима. 
  • Однако помимо противодействия американским интересам, Сулеймани и сотрудничал с США. Бывший посол США в Ираке Райна Крокер рассказывал о секретных переговорах с представителями Ирана в Женеве в 2001 году, перед началом американской кампании в Афганистане после атак 11 сентября. По словам Крокера, за иранской командой стоял Сулеймани, в ходе переговоров иранцы передавали американцам карты с позициями «Талибана» (запрещенное в России террористическое движение).
  • Сулеймани пережил несколько покушений западных, израильских и арабских спецслужб. В 2019 году в Иране вновь начали вручать высшую награду — орден Зульфикара — Сулеймани стал первым, кто получил его по решению Хаменеи.

Фото: AP

Что будет дальше

  • В Иране действия США назвали терроризмом и пригрозили ответными мерами. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал «суровую месть» в ответ на убийство Сулеймани. «Все враги должны знать, что джихад сопротивления продолжится с удвоенной силой, и окончательная победа ждет бойцов в этой священной войне», — заявил Хаменеи.

МИД назвал «авантюрным шагом» убийство Сулеймани в Ираке
Политика

  • Ликвидация Сулеймани — акт международного терроризма, написал в Twitter глава МИД Ирана Джавад Зариф. Командир КСИР был одним из главных борцов с группировкой «Исламское государство» (запрещена в России), и атака США стала «крайней опасным и глупым решением», добавил он.
  • Соратники Трампа позитивно отреагировали на ликвидацию иранского командира. «Поздравляю президента Трампа в связи с его решительными действиями и их успешным результатом», — говорится в заявлении республиканца Джима Риша, председателя комитета сената по международным отношениям. По словам сенатора, на Сулеймани лежит ответственность за «смерть сотен американцев». «Как я предупреждал иранские власти, они не должны воспринимать нашу сдержанную реакцию на их прошлые атаки как слабость. США всегда готовы активно отстаивать свои интересы и интересы наших союзников», — заявил Риш, имея в виду попытки штурма посольства США в Ираке и атаки на американскую базу в городе Киркук, в результате которой погиб американец. В США ответственность за атаку возложили на Иран.

США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке
Политика

  • Демократ и бывший вице-президент США Джо Байден обвинил Сулеймани в преступлениях против американских военных и пособничестве террору, но указал на опасность эскалации в связи с американскими авиаударами. «Администрация [США] заявила, что ее цель — предотвратить новые атаки Ирана, но это действие [убийство Сулеймани] почти наверняка приведет к обратному результату», — предупредил он. «Вопрос в том […], убила ли Америка второго по влиянию человека в Иране без одобрения конгресса, осознанно запустив потенциально масштабную региональную войну», — написал в Twitter сенатор-демократ Крис Мерфи.
  • Гибель Сулеймани станет началом нового этапа эскалации в отношениях США и Ирана, которые обострились после выхода Вашингтона из ядерной сделки в 2018 году, прогнозирует газета The Wall Street Journal. «Убийство Касема Сулеймани — одно из главных событий на Ближнем Востоке за последние десятилетия», — сказал изданию старший научный сотрудник в аналитическом центре Институт Ближнего Востока Чарльз Листер. «Его смерть — большая потеря для Ирана и для его повестки в регионе, но его «подвиг» с высокой долей вероятности приведет к ответу, который, в среднесрочной перспективе, окажется соответствующим потерям [Ирана]», — добавил аналитик.
  • Убийство Сулеймани будет иметь серьезные последствия, считает старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Эли Геранмайе. В ответ на ликвидацию командира КСИР Иран, скорее всего, предпримет ответные действия сразу по нескольким направлениям, в том числе в рамках развития собственной ядерной программы, отметила она. При этом влияние умеренных политиков в Тегеране снизится, уточнила Геранмайе. «США переписали правила игры [в конфликте с Ираном] и подвергли [находящихся на Ближнем Востоке] американских солдат вероятной опасности ответных ударов [Ирана]», — резюмировала она. В то же время Тегеран вряд ли станет идти на открытую войну с США, полагает Геранмайе.

Нефть подскочила в цене после гибели иранского военачальника Сулеймани
Экономика

  • Скажется ликвидация Сулеймани и на нефтяных рынках, отмечает редактор отдела международной политики газеты The Financial Times Дэвид Гарднер. «Цены на нефть уже выросли на 3% после новостей об убийстве Сулеймани», — написал он. Кроме того, американская атака обострит дилемму шиитских властей в Ираке, которые пытаются выстраивать крепкие отношения одновременно с Тегераном и Вашингтоном, обратил внимание Гарднер. Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди осудил атаку США, в результате которой погиб Сулеймани, назвав ее нарушением суверенитета Ирака, передает Reuters.

Ответ Ирана может принять несколько форм, считает эксперт Центра новой американской безопасности (CNAS) Илан Голденберг:

  • Попытка обострить напряженность в Ираке, подтолкнув местных политиков и активистов к антиамериканских акциям
  • Шиитская группировка «Хезболла» может предпринять новые атаки на Израиль
  • Иран может предпринять ракетные атаки по союзникам США в регионе, в частности, по Саудовской Аравии и размещенным там объектам США
  • Иран может объявить новые шаги по развитию ядерной программы
Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Пудовкин
Теги: Иран, Касем Сулеймани, ВВС США, КСИР, Дональд Трамп
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