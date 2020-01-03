Гибель иранского генерала в Багдаде из-за удара США. Что важно знать

США нанесли удар по Багдаду, в результате которого убит глава элитного иранского подразделения Касем Сулеймани. Почему он стал мишенью и что может последовать за его смертью, в обзоре РБК

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Что случилось

Командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани был убит в результате ракетного обстрела около международного аэропорта в Багдаде, сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителя Сил народной мобилизации Ирака, поддерживаемых Ираном, Ахмеда аль-Ассади.