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Белый дом вслед за ДРСМД задумался о разрыве договора Обамы и Медведева
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Белый дом вслед за ДРСМД задумался о разрыве договора Обамы и Медведева
Политика, 10:07
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Белый дом вслед за ДРСМД задумался о разрыве договора Обамы и Медведева
Вероятность продления еще одного стратегического договора о ядерном оружии между Россией и США — СНВ-III — маловероятна, заявили в Белом доме. Москва и Вашингтон неоднократно обвиняли друг друга в нарушении его условий
Фото: Ronald Gutridge / U.S. Navy

Белый дом рассматривает возможность выхода из договора об ограничении стартегических наступательных вооружений, подписанного в 2010 году президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

О планах Вашингтона в отношении СНВ-III он рассказал на встрече с журналистами, на которой также присутствовал корреспондент ТАСС. «Окончательной позиции у нас еще нет, хотя имеется несколько соображений, включая повторное открытие переговоров, возвращение к модели Московского договора или продление. Однако последнее маловероятно», — сказал чиновник.

Речь идет о договоре СНВ-III, который ограничивает количество ядерных боеголовок, имеющихся у России и США. Он был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге, придя на смену СНВ-I, который был подписан еще в 1991 году лидерами СССР и США. Договор СНВ-III, рассчитанный на десять лет, вступил в силу 5 февраля 2011 года. В соответствии с документом, он может быть продлен еще на пять лет по соглашению сторон. Таким образом, Москва и Вашингтон должны определиться по будущему СНВ-III до 2021 года.

Договор 2010 года зафиксировал обязательства России и США сократить к 5 февраля 2018 года суммарное количество стратегических вооружений. Их число не должно было превышать 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ); 1550 боезарядов на указанных типах вооружений, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. О выходе на целевые показатели СНВ-III Москва и Вашингтон объявили в феврале 2018 года.

Конец СНВ-3: будут ли Россия и США и дальше сокращать ядерные вооружения
Политика

После прихода Трампа в Белый дом Россия и США продолжили обсуждение возможности продления СНВ-III. Российский МИД выступал за продление договора, несмотря на то, что Москва выражала несогласие с тем, как США выполняет ряд условий договора. В частности, МИД выражал недовольство тем, что США в одностороннем порядке исключали из зачета по договору после переоборудования бомбардировщики B-52 и пусковые установки ракет «Трайдент-II». Встречные обвинения в адрес России предъявлял и Вашингтон. Так командующий стратегическим командованием США генерал Джон Хайтен заявлял, что Россия нарушает СНВ-III, модернизируя свои ядерные силы и увеличивая бюджет на ядерную компоненту вооруженных сил.

Будущее договора было затронуто на встрече Путина и Трампа в Хельсинки. Предложение о продлении договора содержалось в письме, которое российский президент передал коллеге во время переговоров тет-а-тет.

Трамп заявил о намерении разорвать с Россией договор РСМД
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Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что намерен выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Трамп пояснил, что намерен сделать это из-за нарушений договора, которые допускает Россия. «Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения», — сказал он. До этого,​ 4 октября, о нарушении Россией договора РСМД заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис. По его словам, Москва разрабатывает ракетные системы, которые могут позволить нанести ядерный удар по европейским странам.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: СНВ , ядерное оружие
Главное
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