Кулеба ответил на вопрос о переговорах с Россией «за закрытым дверями»

Кулеба: Украина не ведет переговоры с Россией и не видит в этом смысла

Киев не видит смысла вести переговоры с Москвой, заявил Кулеба. Россия готова вести диалог, но для этого нужны реальные шаги со стороны Украины, заявлял российский президент Владимир Путин

Дмитрий Кулеба (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Украина не ведет никаких переговоров с Россией и пока не видит в этом никакого смысла, заявил в эфире немецкого телеканала ZDF министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

«Нет», — ответил он, когда его спросили о переговорах с Москвой «за закрытыми дверями».

Министр упомянул предложенную в прошлом году Киевом «Формулу мира» и заявил, что в ее основе лежит уважение суверенитета и территориальной целостности Украины и пока этого нет с Россией «нет смысла разговаривать».

The Washington Post со ссылкой на украинские источники в конце октября писала, что Москва и Киев по секретным каналам договариваются по ряду гуманитарных вопросов, в том числе по обмену пленными. В большинстве случаев контакты происходят напрямую: по телефону, на российской-украинской границе или в Стамбуле. В то же время иногда стороны используют посредников, утверждало издание.

Руководитель координационного центра по вопросу обмена пленными при службе внешней разведки Украины Дмитрий Усов сказал газете, что посредников в переговорах стороны используют редко. «Если мы сможем это сделать сами, то мы это решим», — пояснил он.

Президент Украины Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, который запрещает вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. Позже украинский лидер представил «Формулу мира» по урегулированию конфликта, которая среди прочего предусматривает вывод российских войск.

Россия не будет вести переговоры на основе этой формулы, заявлял глава МИД России Сергей Лавров, речи о выводе войск быть не может, указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Для достижения мира Киеву следует вернуться к внеблоковому статусу, отказавшись от вступления в Евросоюз и НАТО, а также признать сложившиеся территориальные реалии, отмечали в Министерстве иностранных дел.

Президент Владимир Путин заявлял, что Россия готова к переговорам, но обращал внимание, что власти Украины ввели запрет на них. Лавров выражал мнение, что вести диалог с Москвой Киеву запретили страны Запада.

«Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а нужно первое, что сделать, — отменить декрет президенту Украины, запрещающий вести переговоры», — говорил Путин, подчеркивая, что со стороны Киева должны быть сделаны конкретные шаги.