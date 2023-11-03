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Военная операция на Украине ,  
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Кулеба ответил на вопрос о переговорах с Россией «за закрытым дверями»

Кулеба: Украина не ведет переговоры с Россией и не видит в этом смысла
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев не видит смысла вести переговоры с Москвой, заявил Кулеба. Россия готова вести диалог, но для этого нужны реальные шаги со стороны Украины, заявлял российский президент Владимир Путин
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Украина не ведет никаких переговоров с Россией и пока не видит в этом никакого смысла, заявил в эфире немецкого телеканала ZDF министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

«Нет», — ответил он, когда его спросили о переговорах с Москвой «за закрытыми дверями».

Министр упомянул предложенную в прошлом году Киевом «Формулу мира» и заявил, что в ее основе лежит уважение суверенитета и территориальной целостности Украины и пока этого нет с Россией «нет смысла разговаривать».

The Washington Post со ссылкой на украинские источники в конце октября писала, что Москва и Киев по секретным каналам договариваются по ряду гуманитарных вопросов, в том числе по обмену пленными. В большинстве случаев контакты происходят напрямую: по телефону, на российской-украинской границе или в Стамбуле. В то же время иногда стороны используют посредников, утверждало издание.

Руководитель координационного центра по вопросу обмена пленными при службе внешней разведки Украины Дмитрий Усов сказал газете, что посредников в переговорах стороны используют редко. «Если мы сможем это сделать сами, то мы это решим», — пояснил он.

Президент Украины Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, который запрещает вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. Позже украинский лидер представил «Формулу мира» по урегулированию конфликта, которая среди прочего предусматривает вывод российских войск.

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Россия не будет вести переговоры на основе этой формулы, заявлял глава МИД России Сергей Лавров, речи о выводе войск быть не может, указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Для достижения мира Киеву следует вернуться к внеблоковому статусу, отказавшись от вступления в Евросоюз и НАТО, а также признать сложившиеся территориальные реалии, отмечали в Министерстве иностранных дел.

Президент Владимир Путин заявлял, что Россия готова к переговорам, но обращал внимание, что власти Украины ввели запрет на них. Лавров выражал мнение, что вести диалог с Москвой Киеву запретили страны Запада.

«Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а нужно первое, что сделать, — отменить декрет президенту Украины, запрещающий вести переговоры», — говорил Путин, подчеркивая, что со стороны Киева должны быть сделаны конкретные шаги.

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