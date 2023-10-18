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Военная операция на Украине ,  
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Путин назвал альтернативу «театральным жестам» для переговоров с Украиной

Путин: для начала мирных переговоров Украине не нужны театральные жесты
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Для начала мирных переговоров с Украиной нужно отменить декрет украинских властей о запрете таких переговоров, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Китае.

«Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а нужно первое, что сделать, — отменить декрет президенту Украины, запрещающий вести переговоры», — сказал он.

По словам Путина, украинская сторона высказывалась о готовности к ведению переговоров. Но одного желания недостаточно, нужно делать конкретные шаги, подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале прошлого октября утвердил решение Совета нацбезопасности Украины об отказе от переговоров с Россией, пока во главе государства стоит Путин. Это решение было принято в ответ на включение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдума 30 сентября. Зеленский в тот день сказал, что Киев готов к переговорам с Москвой, но с другим российским президентом.

В Кремле неоднократно говорили, что Россия в отличие от Украины не отказывалась от переговоров. Глава российского МИДа Сергей Лавров в прошлом октябре допустил, что Зеленский может пересмотреть решение о переговорах, в том числе если об этом скажут американские или британские власти.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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