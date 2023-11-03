Путин заявил, что России пришлось «расчехлить автомат»

По словам президента, у России при начале спецоперации «другого выбора не было». По его мнению, на страну на тот момент «уже напали»

Фото: Александр Река / ТАСС

Россия начала военную операцию на Украине, поскольку «другого выбора не было», заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты.

Глава государства сказал, что «перед тем как принять решение расчехлить автомат», нужно подумать, можно ли без этого обойтись.

«Нет, к сожалению, этого было нельзя сделать. Почему? Потому что на нас уже напали», — заявил Путин.

По словам президента, новые регионы являются историческими территориями России и люди, проживающие там, считали себя «частью России изначально». «Ну на них напали в 2014 году», — сказал он.

Россия ведет военную операцию с февраля 2022 года. Путин называл ее целями демилитаризацию и «денацификацию» Украины, а также защиту жителей Донбасса. Осенью 2022 года Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области были включены в состав России после проведенных в этих регионах референдумов.

Причинами начала военной операции глава государства называл планы расширения НАТО за счет Украины, а также отказ Киева выполнять Минские соглашения, заключенные в 2014–2015 годах в рамках попыток урегулировать конфликт в Донбассе. Путин указывал, что Россия не начинала боевые действия на Украине, они продолжались с 2014 года и, по его словам, военная операция нацелена на их прекращение.

Глава государства неоднократно заявлял о готовности к переговорам с Украиной по урегулированию конфликта. При этом он обращал внимание, что украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает вести диалог с российской стороной. «Мяч полностью на их стороне», — говорил Путин.

Украинские власти выступают за урегулирование конфликта исключительно путем представленной Киевом «формулы мира», которая в том числе предусматривает вывод российских войск. Зеленский называл условием переговоров с Москвой отвод войск к границам 1991 года. Москва эти требования отвергла. В Кремле заявляли, что о выводе войск «не может быть и речи».

МИД России указывал, что для достижения мира Украине следует в том числе вернуться к внеблоковому статусу, отказавшись от вступления в НАТО и ЕС, прекратить боевые действия, признать «новые территориальные реалии».