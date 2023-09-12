Путин назвал условие переговоров с Украиной

США следует убедить Зеленского отказаться от указа о запрете переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин, если считают, что Киев готов к диалогу, заявил российский лидер

Владимир Зеленский (Фото: Burak Kara / Getty Images)

Если США считают, что Украина готова к переговорам, то пусть добьются от Киева отмены указа украинского президента Владимира Зеленского о запрете переговоров, заявил Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ. РБК вел трансляцию.

Президент подчеркнул, что, пока Украина пытается вести контрнаступление, Россия не может прекратить боевые действия.

«Мы ж не троцкисты. Движение — все, конечная цель — ничто. Это плохая теория», — сказал Путин.

«Движение — все, цель — ничто» — цитата Эдуарда Бернштейна, лидера II Интернационала. Иногда этот лозунг ошибочно приписывают Льву Троцкому (Бронштейну). Тот, в свою очередь, участвовал в заключении Брестского мира в 1918 году с Германией и ее союзницами. Известность получила его позиция во время переговоров: «Ни мира, ни войны: договора не подписываем, войну прекращаем, а армию демобилизуем».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина готова к переговорам и начнет их при готовности Путина к диалогу, но пока нет признаков, что тот «проявляет какой-либо интерес к конструктивной дипломатии».

В начале октября Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности Украины об отказе от переговоров с Россией, пока во главе государства стоит Путин. Это решение было принято в ответ на включение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдума 30 сентября. Сам Зеленский в тот день сказал, что Украина готова к переговорам с Россией, но с другим президентом.

Глава российского МИДа Сергей Лавров позже говорил, что Зеленский может отказаться от такого решения, в том числе если ему об этом скажут американские или британские власти. «Я не исключаю, что он [Зеленский] как запретил сам себе [переговоры], так потом и забудет про это, смотря в каком настроении он с утра встанет и чем будет заниматься. Ну или прикажут ему из Вашингтона, из Лондона, он скажет: «Есть!» И придумает, как это все объяснить, чтобы не терять лицо», — сказал министр.