branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 103,53 (-1,35) Инвестиции, 11 сен, 16:49 Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 96,51 (-1,42) Инвестиции, 11 сен, 16:49
Умер бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий Общество, 12:30
«Газпромбанк Лизинг» оценил потенциал роста авторынка в 1 млн штук Пресс-релиз, 12:21
Тренер Горбачевой назвала себя виновной в скандале с пропажей фигуристки Спорт, 12:21
Тренды урбанистики, которые делают Москву привлекательнее Тренды, 12:19
Как ведут бизнес в Поднебесной — пять историй о хитрости китайцев Pro, 12:09
На Дальнем Востоке построят 10 тыс. квартир под льготную аренду Недвижимость, 12:07
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 12:07
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Путин оставил за спортсменами решение об участии в Олимпиаде Спорт, 12:04
26 и 27 сентября пройдет форум «Инвестиции 3.0. Доходная недвижимость» РБК Компании, 12:00
Суд по делу россиянина Винника перенесли в США на сентябрь 2024 года Крипто, 11:59
На севере Москвы нашли тело мужчины с отрезанной головой Общество, 11:55
В «Уральских авиалиниях» исключили связь посадки в поле с санкциями Общество, 11:54
Путин заявил о рисках из-за льготной ипотеки Недвижимость, 11:48
Путин ответил на вопрос о новой мобилизации в России Политика, 11:46
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин назвал условие переговоров с Украиной

Путин: для начала переговоров Украина должна прекратить боевые действия
Сюжет
Военная операция на Украине
США следует убедить Зеленского отказаться от указа о запрете переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин, если считают, что Киев готов к диалогу, заявил российский лидер
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Burak Kara / Getty Images)

Если США считают, что Украина готова к переговорам, то пусть добьются от Киева отмены указа украинского президента Владимира Зеленского о запрете переговоров, заявил Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ. РБК вел трансляцию.

Президент подчеркнул, что, пока Украина пытается вести контрнаступление, Россия не может прекратить боевые действия.

«Мы ж не троцкисты. Движение — все, конечная цель — ничто. Это плохая теория», — сказал Путин.

«Движение — все, цель — ничто» — цитата Эдуарда Бернштейна, лидера II Интернационала. Иногда этот лозунг ошибочно приписывают Льву Троцкому (Бронштейну). Тот, в свою очередь, участвовал в заключении Брестского мира в 1918 году с Германией и ее союзницами. Известность получила его позиция во время переговоров: «Ни мира, ни войны: договора не подписываем, войну прекращаем, а армию демобилизуем».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина готова к переговорам и начнет их при готовности Путина к диалогу, но пока нет признаков, что тот «проявляет какой-либо интерес к конструктивной дипломатии».

В начале октября Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности Украины об отказе от переговоров с Россией, пока во главе государства стоит Путин. Это решение было принято в ответ на включение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдума 30 сентября. Сам Зеленский в тот день сказал, что Украина готова к переговорам с Россией, но с другим президентом.

Читайте на РБК Pro
«Спрос в 4–5 раз превышает предложение». Что будет с рынком IPO в России
«Я впариваю фигню»: какие убеждения мешают менеджерам продавать больше
Конец «китайского чуда». Почему КНР прочат завершение 40-летнего бума
Работодатели США возвращают всех в офисы. Вот на какие меры они идут

Глава российского МИДа Сергей Лавров позже говорил, что Зеленский может отказаться от такого решения, в том числе если ему об этом скажут американские или британские власти. «Я не исключаю, что он [Зеленский] как запретил сам себе [переговоры], так потом и забудет про это, смотря в каком настроении он с утра встанет и чем будет заниматься. Ну или прикажут ему из Вашингтона, из Лондона, он скажет: «Есть!» И придумает, как это все объяснить, чтобы не терять лицо», — сказал министр.

Теги
Украина переговоры
Материалы по теме
США заявили о готовности Украины к переговорам с Россией
Политика
Шерпа России назвала сложными переговоры по Украине на саммите G20
Политика