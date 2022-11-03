В Крыму допустили национализацию квартиры Зеленского

В Кремле ранее называли конфискацию имущества за рубежом воровством, а Путин предупреждал, что «воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило»

Власти Крыма продолжат составлять перечень имущества и предприятий, принадлежащих недружественным лицам и странам, которые подлежат национализации. Речь идет также и о квартире президента Украины Владимира Зеленского, заявил «РИА Новости» глава крымского госсовета (парламента) Владимир Константинов.

«По всем таким объектам, включая квартиру Зеленского, сейчас работает антитеррористическая комиссия. Когда будет проведена работа, мы сообщим», — рассказал он.

В российском МИДе в мае выступили против конфискации недвижимости у Зеленского. «Я не вижу ничего нормального в отъеме собственности, когда у этого нет законных оснований. Тем более когда это часть информационной кампании», — пояснила представитель министерства Мария Захарова.

При этом разработать законодательную базу для конфискации имущества иностранцев предложили в августе в Совете Федерации. «В частности, [речь идет об] украинской [собственности] в России и на освобожденных территориях Украины», — пояснил параметры инициативы председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он призвал осенью «предметно» обсудить этот вопрос с правительством.

В Кремле при этом критиковали инициативы по изъятию собственности российских физлиц и компаний на Западе. «Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», — говорил президент Владимир Путин. Его представитель Дмитрий Песков называл такие предложения «незаконными, вопиющими». Он подчеркивал: «Это абсолютно незаконные действия, они противоречат международному праву, это не что иное, как посягательство на собственность — в данном случае государственную собственность — и на частную собственность».

Как писал Reuters, супруга украинского президента Елена Зеленская в апреле 2013 года купила квартиру в жилом комплексе «Император» в Крыму. В штабе Зеленского подтвердили покупку. В крымском Госкомреестре заверили тогда: все права собственности, возникшие, когда Крым находился в составе Украины, действительны по российскому законодательству. «Да, они признаются действительными бессрочно. И перерегистрировать их необходимости нет», — отметили в ведомстве.

