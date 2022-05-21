Захарова выступила против конфискации недвижимости Зеленского в Крыму

Reuters ранее сообщил, что жена Зеленского в 2013 году купила элитную квартиру в Крыму. На вопрос о возможности изъятия собственности президента Украины Захарова заявила, что «не видит ничего нормального в отъеме собственности»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась против конфискации недвижимости без законных оснований, в том числе у президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она заявила на мероприятии «Битва ораторов», которое проходит в Екатеринбурге.

«Я не вижу ничего нормального в отъеме собственности, когда у этого нет законных оснований. Тем более когда это часть информационной кампании», — заявила Захарова, отвечая на вопрос о том, можно ли в ответ на арест итальянской виллы телеведущего Владимира Соловьева аналогично поступить с недвижимостью Зеленского в Крыму.

О том, что у избранного президента Украины есть недвижимость в Крыму, ранее сообщил Reuters. Как утверждало агентство, жена Зеленского Елена в 2013 году купила элитную квартиру у украинского бизнесмена и бывшего депутата Верховной рады Александра Буряка в жилом комплексе «Император» на побережье Черного моря. В материале говорилось, что в 2012 году рыночная стоимость 1 кв. м в комплексе оценивалась в $2,8‒4 тыс., однако, по данным из открытых источников, стоимость покупки жилья составила $163,8 тыс. (эквивалентно примерно $1,263 тыс. за квадратный метр).

В штабе Зеленского в ответ на это заявили, что его супруга приобрела недвижимость за рыночную цену и по закону, все налоги и сборы после сделки были оплачены, а сам Зеленский официально декларировал жилье.

В марте La Repubblica сообщила, что власти Италии арестовали недвижимость Соловьева, попавшего под санкции ЕС. Речь шла о двух виллах журналиста на озере Комо. В 2019 году Соловьев подтвердил, что у него есть дом в Италии, который он купил за свой счет. Позднее телеведущий уточнил, что в стране у него «не один» дом.



Как ранее сообщал глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, с начала российской спецоперации в стране арестовали имущество попавших под санкции россиян на €900 млн.