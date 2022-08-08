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Клишас предложил разработать законы для конфискации имущества Украины

Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

России нужно разработать законодательные основания для конфискации имущества, которое находится в собственности у иностранцев. Такое мнение выразил сенатор Андрей Клишас в Telegram.

«Нам необходима ясная правовая основа для конфискации (в качестве ответной меры) иностранной собственности, в частности украинской в России и на освобожденных территориях Украины», — написал сенатор.

По его словам, этот вопрос следует осенью «предметно» обсудить с правительством.

В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии собственности россиян, который позволяет изымать собственность граждан России без какой-либо компенсации ее стоимости. Первоначально закон распространялся только на юридических лиц, однако затем Верховная рада предложила распространить его действие и на физических лиц.

23 мая Зеленский подписал закон о конфискации имущества и активов тех лиц и компаний, которые «тем или иным способом» поддерживают специальную военную операцию. Принимать решение по этому вопросу будет Высший антикоррупционный суд.

6 августа Зеленский сообщил, что на Украине конфисковали российские активы на $765 млн. По его словам, чиновники сообщили ему о планах конфисковать еще более 900 объектов, которые принадлежат россиянам, подсанкционным компаниям и российским банкам.

Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию. Владимир Путин называл ее целью защиту населения Донбасса от геноцида, «демилитаризацию и денацификацию» Украины. Киев после этого разорвал дипломатические отношения с Москвой.

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