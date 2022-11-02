Зеленский рассказал о своей мечте поехать в Крым

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Чешскому телевидению заявил, что хочет увидеть море в Крыму.

«После победы я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море», — сказал он в ответ на вопрос, что он сделает в первую очередь после окончания военных действий.

Отвечая на вопрос, когда бы он хотел это сделать, Зеленский сказал: «Не зимой, потому что тогда делать у моря. Я поеду, когда потеплеет».

Ранее в этом же интервью он заявил, что украинская армия продолжит наступление вплоть до взятия Крыма. «Потому что иначе, если они не уйдут с Донбасса и Крыма, это не будет означать конец войны. Мы уже были в такой ситуации. Это будет замороженный конфликт», — объяснил он.

Россия с 2014 года считает вопрос принадлежности Крыма закрытым. «Что касается Крыма — это российский регион, это надо признать де-факто и де-юре», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в марте. Признание российского статуса полуострова он в том же месяце называл в числе условий, при которых Москва может прекратить специальную военную операцию.

После избрания Владимира Зеленского президентом стало известно, что у его семьи есть недвижимость в Крыму, купленная еще до присоединения к России и остающаяся в ее собственности. Квартиру жена Зеленского Елена купила в элитном жилом комплексе «Император» в Ялтинском районе в 2013 году. В конце марта 2022 года, уже после начала военных действий, источник «РИА Новости» в правительстве региона сообщил, что квартиру Зеленских национализируют.