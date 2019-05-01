Штаб Зеленского заявил о покупке по рыночной цене дома его жены в Крыму

Штаб Зеленского заявил о покупке по рыночной цене дома его жены в Крыму

Жена избранного президента Украины Владимира Зеленского Елена приобрела квартиру в Крыму по закону и за рыночную цену. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу штаба Зеленского.

Там подчеркнули, что после сделки были оплачены все налоги и сборы и что Зеленский официально декларировал жилье. «Семья Зеленских намерена пользоваться этой недвижимостью только после обязательного возвращения Крыма в Украину», — подчеркнули в пресс-службе.

Таким образом штаб избранного президента отреагировал на материал Reuters, в котором утверждалось, что в апреле 2013 года Елена Зеленская купила элитную квартиру в жилом комплексе «Император» на побережье Черного моря у украинского бизнесмена и бывшего депутата Верховной рады Александра Буряка. Стоимость покупки жилья, судя по данным из открытых источников, составила $163,8 тыс. (эквивалентно примерно $1263 за 1 кв. м), однако рыночная цена 1 кв. м в комплексе «Император» в 2012 году оценивалась в $2,8—$4 тыс, утверждает Reuters.