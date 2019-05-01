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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму
Елена Зеленская купила элитное жилье менее чем за половину его рыночной стоимости. Продавец — экс-депутат Рады Александр Буряк. Он выставил дом на продажу за $790,6 тыс., у Зеленских задекларирована покупка на $163,8 тыс.
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Супруга избранного президента Украины Владимира Зеленского Елена в 2013 году купила элитный пентхаус в Крыму менее чем за половину рыночной стоимости у украинского бизнесмена и бывшего депутата Верховной рады Александра Буряка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на декларации о доходах и собственности, а также на данные из открытых источников.

Зеленская приобрела трехкомнатную квартиру в пентхаусе на полуострове за $163,8 тыс., следует из декларации о доходах ее супруга и украинского реестра недвижимости, когда Буряк выставлял ее на продажу по цене $790,6 тыс.

Материал дополняется.

Автор: Анна Трунина
Теги: Украина, Владимир Зеленский, президент Украины, президентские выборы ..., элитное жилье, Крым
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