Общество , 14:35
0
Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму
Елена Зеленская купила элитное жилье менее чем за половину его рыночной стоимости. Продавец — экс-депутат Рады Александр Буряк. Он выставил дом на продажу за $790,6 тыс., у Зеленских задекларирована покупка на $163,8 тыс.
Супруга избранного президента Украины Владимира Зеленского Елена в 2013 году купила элитный пентхаус в Крыму менее чем за половину рыночной стоимости у украинского бизнесмена и бывшего депутата Верховной рады Александра Буряка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на декларации о доходах и собственности, а также на данные из открытых источников.
Зеленская приобрела трехкомнатную квартиру в пентхаусе на полуострове за $163,8 тыс., следует из декларации о доходах ее супруга и украинского реестра недвижимости, когда Буряк выставлял ее на продажу по цене $790,6 тыс.
Материал дополняется.
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.