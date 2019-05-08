В Госкомрегистре Крыма признали права жены Зеленского на квартиру в Крыму

В пресс-службе Госкомитета Крыма по государственной регистрации и кадастру заявили РБК, что обращений от супруги Владимира Зеленского не было.

«Обращений не было. Судя по ее декларации, если она ее [квартиру] указала, значит она ею владеет. А действительно ли зарегистрированы у нее права, в наших базах нет возможности посмотреть, доступ к такой информации есть только у определенного круга лиц», — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что все права собственности, возникшие, когда Крым находился в составе Украины, действительны по российскому законодательству. «Да, они признаются действительными бессрочно. И перерегистрировать их необходимости нет», — отметили в Госкомрегистре.

О том, что у избранного президента Украины есть недвижимость в Крыму, сообщил Reuters. Как утверждало агентство, жена Зеленского Елена в 2013 году купила элитную квартиру у украинского бизнесмена и бывшего депутата Верховной рады Александра Буряка в жилом комплексе «Император» в Ливадии на побережье Черного моря.