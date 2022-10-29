WP узнала о спорах в конгрессе США по передаче активов россиян Украине

Инициативу следует проверить комитетам сената и палаты представителей США, настаивают республиканцы. Источник WP отметил, что конфискация яхт олигархов не приведет к изменению политики России, в отличии от санкций на экспорт нефти

Фото: Drew Angerer / Getty Images News

Группа республиканцев из сената и палаты представителей США выступила против положения в проекте оборонного бюджета, которое бы позволило Вашингтону передать Киеву доходы от конфискованной собственности россиян, пишет The Washington Post со ссылкой на вовлеченных в обсуждение источники.

Конгрессмены-республиканцы настаивают на проверке этой инициативы Судебными комитетами обоих парламентских палат. Близкий помощник одного из сенаторов в беседе с изданием подчеркнул, что более значимой помощью Киеву станет сокращение доходов России от экспорта нефти.

«Нам нужно подумать о том, чтобы убедиться, что ограничения цен на нефть работают, чтобы наказать Россию. Захват яхты Олега Дерипаски не изменит поведения Путина», — подчеркнул собеседник The Washinton Post.

Возможно, члены Республиканской партии выступают против инициативы из-за подозрений, что она будет использована для последующего торга, предположил в беседе с изданием сотрудник комитета Демократической партии. Он добавил: «Интересно, знают ли их боссы, что они просят выкуп за активы, которые мы отчаянно пытаемся вернуть народу Украины».

Инициатива встретила широкое сопротивление, однако его уже одобрили в палате представителей при двухпартийной поддержке, рассказала The Washington Post представитель республиканцев в комитете палаты представителей по финансовому сектору Лора Пиви.

Конфисковать российские активы намерены и в Евросоюзе, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала такой сценарий целью Брюсселя, для чего следует разработать необходимую правовую базу. «Юридически это непросто», — отметила она. Конфискацию поддерживает, в частности, польский премьер Матеуш Моравецкий, он выразил уверенность, что блокировка активов без их последующей конфискации «значит немного». Евросовет поручил в октябре Еврокомиссии разработать предложения по финансированию восстановления Украины за счет замороженных российских активов.

Такие действия и заявления вызывают резкую критику с российской стороны. В Кремле сочли, что конфискация станет «ничем иным как посягательством на собственность», что разрушит «основы основ» для принятой в мире системы экономических отношений. В МИДе пообещали принять ответные меры, если произойдет конфискация российских активов или резервов.

Предостерег от конфискации российских активов и президент Швейцарии Иньяцио Кассис. Он призвал обеспечить защищенность граждан перед государственной властью, подчеркнув: «Это называется либеральная демократия».

