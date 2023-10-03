Евросоюз в декабре предложит переговоры о вступлении Украины

ЕК в ноябре положительно оценит выполнение Украиной критериев для вступления в Евросоюз и сделает такое заявление, после чего странам будет сложно отказать ей. Путин оценивал интеграцию Украины в ЕС фразой «ради бога, их выбор»

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Евросоюз готовится к переговорам по принятию Украины в свой состав, официальное объявление об этом ожидается в декабре, пишет Politico со ссылкой на трех дипломатов.

В ноябре Еврокомиссия (ЕК) выпустит очередной отчет о прогрессе Украины и других кандидатов на вступление в выполнении необходимых условий. Один из дипломатов пояснил изданию, что, когда отчет будет опубликован, ЕК сделает заявление, из-за которого странам-участницам будет затруднительно не сказать «давайте начнем переговоры» по Украине.

«Политическое давление, которому просто не смогут противостоять отдельные государства-члены, будет слишком сильным. Рабочее предположение действительно заключается в том, что к декабрю Евросовет примет решение начать переговоры», — сказал собеседник издания.

Возможно, Украина не успеет выполнить все необходимые для вступления условия к декабрю, однако лидеры Евросоюза выступят с политическим заявлением для начала переговоров даже при отсутствии юридических рамок такого обсуждения. По словам второго источника, они нацелены до конца года договориться о переговорах, а юридическое решение о вступлении Украины могут принять уже в начале 2024-го. Европейские лидеры «пошлют позитивный сигнал» по будущему членству Украины, добавил третий собеседник издания.

Один из европейских чиновников, отвечая на вопрос об успехах Украины в выполнении семи критериев, назвал прогресс обнадеживающим. С его слов, только одна сфера является проблемной в краткосрочной перспективе — вопрос прав меньшинств.

Некоторые европейские лидеры выражали сомнения в скором вступлении Украины в ЕС. Венгерский премьер Виктор Орбан называл решимость Киева стать членом организации за два года «амбициозным планом» и отметил, что не чувствует «непреодолимого желания, чтобы венгерский парламент проголосовал за членство Украины в Европейском союзе». Немецкий канцлер Олаф Шольц говорил, что вступление произойдет после окончания полномасштабных боев: «Горькая глава в истории нашего континента закончится тем, что свободная Украина вступит в Европейский союз в качестве полноправного члена».

Российские власти по-разному оценивали стремление Украины в Евросоюз. Москва никогда не была против вступления Украины в Европейский союз, предъявляя претензии лишь к «военному освоению», а что касается «экономической интеграции — ради бога, это их выбор», говорил президент Владимир Путин. Его представитель Дмитрий Песков называл получение Киевом статуса кандидата в ЕС внутренним европейским делом. Глава МИДа Сергей Лавров отмечал, что развитие отношений ЕС с любыми странами не создает угрозы для России.

С другой стороны, Лавров заявлял о трансформации ЕС в «агрессивного воинствующего игрока, который заявляет о своих амбициях далеко за пределами Европейского континента». Пункт об отказе Киева от европейской интеграции попал в список условий Москвы по мирному урегулированию конфликта.