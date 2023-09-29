Орбан: Украина должна быть осторожнее с планами вступить в ЕС в течение двух лет

Орбан предостерег Украину от надежды вступить в ЕС в ближайшие два года

Виктор Орбан (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посоветовал властям Украины быть осторожнее с «амбициозными планами» вступить в Евросоюз в ближайшие два года, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на выступление премьера в эфире государственного радио.

«Когда я нахожусь в палате, я не чувствую непреодолимого желания, чтобы венгерский парламент проголосовал за членство Украины в Европейском союзе в течение двух лет. Поэтому я бы был осторожен с этими амбициозными планами», — сказал Орбан.

Венгерский премьер также назвал нереалистичным процесс присоединения Украины к Евросоюзу во время боевых действий на ее территории. Он добавил, что сомневается в возможности начать переговоры о присоединении Украины к союзу в ближайшее время.

26 сентября Орбан заявил, что Венгрия не относится к странам, которые на все требования Евросоюза отвечают «яволь» («так точно»). Венгрия, в отличие от других стран ЕС, не собирается поставлять Украине ни финансовую, ни военную помощь, впускать в страну мигрантов и вводить в школах уроки гендерной идеологии, отметил тогда премьер.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года, через несколько дней после начала российской военной операции. В июне того же года Украина получила статус кандидата на вступление в союз.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в январе 2023-го заявил, что у Киева есть «очень амбициозный план присоединиться к Евросоюзу в течение следующих двух лет».

В июне этого года в Еврокомиссии заявили, что Украина выполнила два из семи условий членства и находится на пути к выполнению третьего: включению в Конституционный суд «назначенных на международном уровне» представителей.

По информации Bloomberg, ЕК планирует в октябре дать рекомендацию начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе. После того как комиссия вынесет это решение, лидеры стран ЕС должны будут одобрить его на саммите в декабре 2023 года.

МИД России в мае этого года назвал отказ Украины от намерения вступить в ЕС и НАТО необходимым условием для достижения мира.