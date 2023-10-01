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Военная операция на Украине ,  
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Боррель предупредил Киев о «трудном бое» и балансе «между двух империй»

Боррель: Украину ожидает «трудный бой» на пути вступления в Евросоюз
Сюжет
Военная операция на Украине
Вступление Украины в ЕС будет трудным, украинскому обществу следует провести работу для выполнения этой цели, заявил Боррель, отметив, что Европа помогает «на двух фронтах». Москва требовала от Киева отказаться от вступления
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: president.gov.ua)

Вступление Украины в Евросоюз не произойдет завтра или послезавтра, но это должно случиться как можно раньше, поскольку станет «самой лучшей гарантией безопасности» для этой страны. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в выступлении перед сотрудниками миссии ЕС в Киеве, трансляция шла на сайте Еврокомиссии.

«Мы поддерживаем Украину на двух фронтах — на войне и в том, чтобы она стала членом Европейского союза. Первое — это ужасный бой, второе — это трудный бой. Не ужасный, поскольку люди не гибнут, но все равно это будет трудно, и вы должны сделать все, чтобы заставить украинское общество работать для этого. Это серьезное обещание Евросоюза, оно не может быть пустым», — заявил он (цитата по ТАСС).

Боррель отметил, что Украина прежде всегда «балансировала между двух империй», но теперь в большей степени склоняется к европейским ценностям.

Он пообещал продолжение поставок военной помощи от ЕС, несмотря на ситуацию в США и вне зависимости от результатов наступления ВСУ. Дипломат уточнил, что с начала года Киев получил от Евросоюза 300 тыс. 155-мм снарядов и 2,6 тыс. ракет.

Украина получила прошлым летом статус кандидата на вступление в ЕС, что подразумевает необходимость выполнить несколько условий для завершения интеграции. В украинском правительстве говорили о наличии «амбициозного плана» по тому, чтобы закончить этот процесс за два года.

Спустя год в ЕС отметили, что выполнены два требования из семи: проведены реформы Высшего совета юстиции и Высшей квалификационной комиссии судей, а также принят закон о СМИ. По сведениям Bloomberg, в Брюсселе рекомендуют начать переговоры о вступлении Украины в октябре 2023-го.

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Президент Владимир Путин говорил, что Москва никогда не была против вступления Украины в Европейский союз, предъявляя претензии лишь к «военному освоению». «Но что касается экономической интеграции — ради бога, это их выбор», — пояснял Путин. Глава МИДа Сергей Лавров при этом заявлял о трансформации ЕС в «агрессивного воинствующего игрока». Пункт об отказе Киева от европейской интеграции попал в список условий Москвы по мирному урегулированию конфликта.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Жозеп Боррель Евросоюз Еврокомиссия Украина
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