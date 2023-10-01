Боррель предупредил Киев о «трудном бое» и балансе «между двух империй»

Вступление Украины в ЕС будет трудным, украинскому обществу следует провести работу для выполнения этой цели, заявил Боррель, отметив, что Европа помогает «на двух фронтах». Москва требовала от Киева отказаться от вступления

Жозеп Боррель (Фото: president.gov.ua)

Вступление Украины в Евросоюз не произойдет завтра или послезавтра, но это должно случиться как можно раньше, поскольку станет «самой лучшей гарантией безопасности» для этой страны. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в выступлении перед сотрудниками миссии ЕС в Киеве, трансляция шла на сайте Еврокомиссии.

«Мы поддерживаем Украину на двух фронтах — на войне и в том, чтобы она стала членом Европейского союза. Первое — это ужасный бой, второе — это трудный бой. Не ужасный, поскольку люди не гибнут, но все равно это будет трудно, и вы должны сделать все, чтобы заставить украинское общество работать для этого. Это серьезное обещание Евросоюза, оно не может быть пустым», — заявил он (цитата по ТАСС).

Боррель отметил, что Украина прежде всегда «балансировала между двух империй», но теперь в большей степени склоняется к европейским ценностям.

Он пообещал продолжение поставок военной помощи от ЕС, несмотря на ситуацию в США и вне зависимости от результатов наступления ВСУ. Дипломат уточнил, что с начала года Киев получил от Евросоюза 300 тыс. 155-мм снарядов и 2,6 тыс. ракет.

Украина получила прошлым летом статус кандидата на вступление в ЕС, что подразумевает необходимость выполнить несколько условий для завершения интеграции. В украинском правительстве говорили о наличии «амбициозного плана» по тому, чтобы закончить этот процесс за два года.

Спустя год в ЕС отметили, что выполнены два требования из семи: проведены реформы Высшего совета юстиции и Высшей квалификационной комиссии судей, а также принят закон о СМИ. По сведениям Bloomberg, в Брюсселе рекомендуют начать переговоры о вступлении Украины в октябре 2023-го.

Президент Владимир Путин говорил, что Москва никогда не была против вступления Украины в Европейский союз, предъявляя претензии лишь к «военному освоению». «Но что касается экономической интеграции — ради бога, это их выбор», — пояснял Путин. Глава МИДа Сергей Лавров при этом заявлял о трансформации ЕС в «агрессивного воинствующего игрока». Пункт об отказе Киева от европейской интеграции попал в список условий Москвы по мирному урегулированию конфликта.