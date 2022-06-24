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Военная операция на Украине ,  
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Песков назвал внутренним делом получение Украиной статуса кандидата в ЕС

Песков: получение Украиной статуса кандидата в члены ЕС является их «внутренними делами»
Украина и Молдавия получили статус кандидата на вступление в Евросоюз 23 июня. По словам Пескова, получение статуса является их «внутренними делами», главное, чтобы эти процессы не вредили Москве и российско-европейским отношениям
Фото: Yves Herman / Reuters
Фото: Yves Herman / Reuters

Получение Украиной и Молдавией статуса кандидата на вступление в Евросоюз является «внутренними европейскими делами», главное, чтобы эти процессы не приносили России проблем. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так, на вопрос о том, как в Кремле оценивают получение Украиной и Молдавией статуса кандидата на членство в ЕС, Песков ответил: «Это внутренние европейские дела. Для нас очень важно, чтобы все эти процессы не приносили больше проблем нам <...> этих проблем и так достаточно. И еще важно, чтобы не приносили проблем в отношениях с ЕС».

В то же время Песков указал, что Молдавия, видимо, «хочет стать европейцами больше, чем сами европейцы», а кандидатский статус «ассоциируется с антироссийскостью».

Песков отметил, что когда он начинал служить дипломатом в турецком посольстве, то Анкара «тоже была готова многим поступиться, чтобы стать органичной частью Европы». При этом, по его словам, дальше этого статуса Турция никуда не двинулась, но стала суверенной независимой страной, «поэтому здесь возможны разные нюансы».

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Киев, Украина

Украина подала заявку на членство в Евросоюзе через несколько дней после начала российской спецоперации 24 февраля. Ее примеру в начале марта последовали Молдавия и Грузия.

17 июня Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала предоставить статус страны — кандидата в члены ЕС Украине и Молдавии «при понимании, что будут предприняты дальнейшие шаги», в то время как Грузии была предложена «европейская перспектива». ЕК предупредила, что статус у Украины отзовут в случае невыполнения ряда условий, среди которых усиление борьбы с коррупцией на высшем уровне и олигархами, а также реформа законодательства в отношении меньшинств.

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23 июня глава Евросовета Шарль Мишель объявил о получении Украиной и Молдавией статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение лидеров ЕС. «Благодарен Шарлю Мишелю и [главе Еврокомиссии] Урсуле фон дер Ляйен. Будущее Украины — в ЕС», — написал он. Президент Молдавии Майа Санду заявила, что Брюссель выразил «недвусмысленный и сильный сигнал поддержки граждан Молдавии и европейского будущего страны».

Президент России Владимир Путин ранее говорил, что российская сторона никогда не возражала против членства Украины в Евросоюзе, а только выступала против «военного освоения украинской территории». В то же время Песков отмечал, что вопрос требует повышенного внимания на фоне дискуссий об «усилении оборонной составляющей ЕС».

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Теги
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Илья Фурсеев Илья Фурсеев
кандидаты Евросоюз Молдавия Украина Дмитрий Песков

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